Campaña para prevenir a los ancianos del 'hurto cariñoso'

La Policía Nacional de Sevilla previene a los ancianos de una modalidad de robo conocida como hurtos cariñosos y en la que los autores se aproximan a sus víctimas con el fin de ganarse su confianza y así mantener un contacto físico que les permita sustraer a los ancianos objetos de su propiedad sin que se percaten.

Según informa la Jefatura de Andalucía Occidental en un comunicado, agentes de Participación Ciudadana están informando a las distintas asociaciones y centros de mayores de este procedimiento delictivo conocido como hurtos cariñosos o hurtos amorosos, en el que los objetos robados son puestos rápidamente en el mercado negro o en los establecimientos de compra-venta de oro y de segunda mano.

En esta campaña los agentes son los encargados de informar y repartir folletos explicativos con consejos de prevención con la finalidad de evitar caer en esta modalidad delictiva, enseñando a detectar estos delincuentes por su forma de actuar: se aproximan a sus víctimas con excusas como la semejanza con algún familiar, consultar una dirección, o incluso con el ofrecimiento de sexo para ganarse su confianza y así mantener un contacto físico que les permitan sustraerles objetos sin que se percaten.

La Policía Nacional destaca que, en la mayoría de los casos, los ancianos no se percatan de que les han quitado algún objeto de valor, llegando a pensar algunas veces que se trataba de una pérdida y no de una sustracción.

Por ello, los agentes imparten charlas en asociaciones y centros de mayores de toda España, dentro del Plan Mayor Seguridad, con consejos para evitar ser víctima de determinados delitos que tienen como principal objetivo personas de avanzada edad.

Estos jornadas de prevención pueden ser solicitadas a través de participa@policia.es y, además, la Policía ha recordado a través de sus perfiles en redes sociales pautas de prevención y seguridad para los más mayores como "desconfiar de personas que se aproximen a usted con cualquier excusa y a las que no conozca, principalmente de aquellas que se muestren cariñosamente de una manera especial".

Otras recomendaciones se centran en "no hacer ostentación de joyas u objetos de valor, proteger su bolso o cartera en grandes aglomeraciones, no aceptar propuestas ventajosas que ofrezcan en la calle al poder tratarse de un timo, evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo, procurar no llevar las claves de sus tarjetas anotadas junto a ellas y procurar ir acompañado por personas de confianza a la hora de realizar cobros o pagos de cierta importancia".