La Casa de Alba retira un anuncio donde buscaba becarios gratis

La Casa de Alba se ha visto envuelta en la polémica tras un anuncio publicado en la bolsa de prácticas de la Universidad de Sevilla en la que esta familia aristocrática buscaba becarios para remodelar el jardín del Palacio de las Dueñas y a los que no ofrecía ningún tipo de remuneración. La oferta ha causado un gran revuelo en las redes sociales, lo que obligó ayer a la Casa de Alba a retirar el anuncio.

La oferta dirigida a estudiantes se publicó en la plataforma Ícaro, el portal de gestión de prácticas utilizado por las universidades públicas andaluzas. En concreto, la Casa de Alba buscaba dos estudiantes del grado de Ingeniería Agrícola para que se incorporasen a partir del 1 de febrero "a las actividades de mejora de los jardines del Palacio de Dueñas", según apuntaba el texto. El anuncio especificaba que las prácticas tendrían una duración de "dos meses" y una dotación mensual de "cero euros". Los dos becarios seleccionados iban a participar "en la creación de un nuevo diseño para uno de nuestros jardines principales con todo lo necesario, como la retirada de plantas en mal estado, plantación de nuevas, colocación de riego por goteo, poda de forma a setos y plantas ornamentales, plantación de enredaderas, inventariado de la flora del Palacio, retirada de follaje y mantenimiento en general", según señalaba la oferta. Además, en la selección, "se valorarán positivamente conocimientos e interés en temas de paisajismo" y los becarios "contarán con el asesoramiento de una empresa especializada en el tema", según aparecía en las observaciones.

La polémica y el revuelo causado en las redes sociales ha obligado a la familia a rectificar

Desde la Universidad de Sevilla defendieron ayer estas prácticas no remuneradas, alegando que poner en el currículum que uno ha trabajado en el Palacio de Dueñas es "más importante" que si el trabajo realizado ha contado con una dotación económica o no, según manifestó a una cadena de televisión nacional la subdirectora de Prácticas de Empresas de la Universidad de Sevilla.

Universitarios manifestaron ayer su indignación, no tanto por la oferta en sí, sino por quién la ofrecía y el patrimonio que la Casa de Alba posee. Además, los alumnos recordaron que el grado de Ingeniería Agrícola está enfocado al diseño y gestión de explotaciones agrícolas, cultivos parque y jardines y no "a las labores propias de un jardinero". El sindicato UGT también se mostró contrario al anuncio y subrayó que el objetivo de las prácticas en empresas es la "formación y no hacer un trabajo que debería estar remunerado".

Tras la polémica y las críticas recibida, la Casa de Alba envió un comunicado donde intentaba aclarar su intención. "Manifestamos que la dotación económica de los becarios es a definir sin que en ningún momento por parte de la Casa se trate de que esta beca sea a coste cero, más al contrario, y como decimos, la dotación económica será definida y determinada con la Universidad y las personas seleccionadas para la beca, por ser éste un ámbito que entendemos privado y que atañe a los intervinientes en el proceso", indica el comunicado. Esta explicación no coincide con el anuncio publicado en Ícaro, donde se especificaba que la dotación sería de "cero euros", como se puede apreciar en una de las imágenes que acompaña a esta noticia. Finalmente, la Casa de Alba ha optado por retirar el anuncio.

Uno de los jardines del Palacio de Dueñas y, abajo, el anuncio de prácticas publicado en la plataforma Ícaro.