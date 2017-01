Castaño niega que pusiera en contacto a Sando con Mercasevilla

El ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño ha negado este jueves que pusiera en contacto a la empresa Sando con Mercasevilla, al objeto de que se subrogara un derecho de superficie de Larena 98 y a cambio Mercasevilla adjudicaría a este grupo un derecho de opción de compra sobre los terrenos.

“No puse en contacto a Sando con Mercasevilla”, ha afirmado Castaño, que también ha rechazado que encargara la elaboración del pliego de condiciones a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, también acusada, “ni sugirió” la inclusión de las polémicas cláusulas que supuestamente favorecían a Sando.

Domingo Enrique Castaño, que fue consejero de Mercasevilla en la época en la que se decidió el concurso público, ha reconocido que tras su salida del Ayuntamiento acabó trabajando en la empresa Desarrollos Urbanos de Sevilla Este –de la que Sando poseía el 60%-, pero ha desvinculado su trabajo en el Ayuntamiento de éste, asegurando que ese puesto no fue ninguna retribución por haberlos introducido en el mercado y añadiendo que incluso pidió un informe jurídico que descartó cualquier incompatibilidad.

Castaño ha admitido que Sando es una de las empresas vinculadas “históricamente” al Ayuntamiento por las obras que hacía en la ciudad, pero ha dicho no tenía “ningún trato” con esta empresa y ha señalado incluso que al ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Morales no lo conoció hasta el año 2007, varios años después de la adjudicación del concurso público. Sando, ha continuado, no le informó de que estaba negociando con Mercasevilla hacerse con el derecho de superficie de Larena.

El ex director del área de Vía Pública ha afirmado en el juicio que ni siquiera tuvo conocimiento de que Sanma “se iba a presentar al concurso”, algo de lo que, según ha dicho, se enteró cuando se abrieron las plicas.

Castaño ha negado que tuviera participación alguna en la elaboración del pliego de condiciones del concurso y ha dicho que sólo “leyó someramente” los pliegos cuando fueron presentados en los órganos societarios de Mercasevilla, llegando a negar que tuviera conocimiento de que los pliegos presentados en las reuniones del 8 y del 30 de noviembre eran distintos al haberse introducido modificaciones. “No los leí con profundidad”, ha concluido.