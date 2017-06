Castro valora la bonificación de matrículas si no reduce la financiación

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, valoró ayer las bonificaciones de hasta el 99% del coste de la carrera universitaria a los estudiantes que aprueben todas las asignaturas del curso que el Gobierno andaluz quiere aplicar para el próximo curso, "siempre que eso no implique una reducción presupuestaria en la financiación universitaria, algo que ya ha manifestado claramente la presidenta de la Junta, Susana Díaz".

En declaraciones a los periodistas tras su intervención en la inauguración de las jornadas de la Sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) de Secretarías Generales, Castro indicó que se espera que se detallen "con claridad" los requisitos y el nivel de descripción necesario de esta bonificación "para que se pueda hacer una valoración con el rigor debido".

Asimismo, celebró que, a priori, "esta noticia implica una apuesta por trabajar en el camino de la igualdad de oportunidades y por reconocer el mérito, el trabajo y el esfuerzo de los ciudadanos". En este sentido, "ambas cuestiones para un responsable de una universidad pública deben ser valoradas positivamente", aseveró.

En esa línea, el rector destacó que "se espera conocer con detalle los criterios que se van a llevar para que por un lado quede absolutamente seguro, tal y como ha indicado la presidenta de la Junta, que ello no va a implicar una reducción de la financiación de las universidades, porque entonces sí que no se podría estar a favor de una medida que no trata de incentivar, sino de quitar algo a una parte para dársela a otra parte".