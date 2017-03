Centauros del desierto

Los Manolos tuvieron su momento de gloria en los Juegos Olímpicos de Barcelona, los únicos que ha conseguido celebrar España ahora que quieren llevar a la política una mezcla entre el triple salto y el salto de pértiga entre Fosbury y Lluís Llach. Los Manolos de los que se habla en esta crónica son otros. El cronista venía de correr por el Parque de María Luisa. Le gusta volver por San Gregorio, Francos y Cuna para cruzar la Plaza de San Andrés. La ciudad ya se ha levantado. Empresas y colegios están en plena actividad. Antes de llegar a la Alameda, me gusta pasar por delante de la peluquería de los Melado, padre e hijo. Mi peluquería desde tiempo inmemorial. Cuando vi la escena, golpeé el cristal con el nudillo y le dije a los dos protagonistas que estaban para una fotografía. Está archidemostrado que las mejores fotos son las que no se hacen, las que se hacen con la memoria, con la imaginación. Estamos en la locura visual de no lo vi porque estaba haciéndole una foto. La foto no la hice, o tal vez la hice con palabras para recordarla ahora.

Manuel Melado estaba arreglándole el pelo a Manuel Salinas. Dos artistas nacidos en la posguerra con una capacidad inagotable de reinventarse a sí mismos. El autor de algunas de las sevillanas más pegadizas haciendo un trabajo de diseño sobre una de las cabezas mejor amuebladas del arte contemporáneo, Manuel Salinas, uno de los iconos de la pintura abstracta, hijo de Mercedes Milá de Salinas, tía carnal de la periodista Mercedes Milá, que como un servidor empezó su trayectoria periodística haciendo prácticas en El Correo de Andalucía. Ella ha hecho 16 ediciones de Gran Hermano y yo me especialicé en Gran Primo, los que nos vamos a juntar en Sevilla para celebrar el cumpleaños más redondo de mi tía Encarni, réplica manchega y sevillana de aquel personaje de Graham Greene. Mi tía Encarni tenía cinco años cuando se constituyó con el tratado de Roma el precedente de la Unión Europea, que el próximo 25 de marzo celebra su sexagésimo aniversario.

Sevilla es una ciudad de alianzas paralelas y perpendiculares. Cada dos calles encierran una manzana, una cuadra dicen en Argentina, una collación, una microciudad. Jesús del Gran Poder, donde tiene su estudio Salinas, vecino del Holiday, de Casa Joaquín y del taller Zyriab, es paralela de Amor de Dios. Hay que atravesar el Alameda Multicines y las primeras estribaciones de la calle Trajano, el acceso más directo a la fragua de Vulcano y a su creador, la estatua de Velázquez en la Plaza del Duque, llamada así por Espartero, duque de la Victoria, manchego de Granátula de Calatrava.

Después de la carrera, nada más reparador que un desayuno. Elegí la Norte Andaluza, especialidad en pulpo y en empanada gallega, porque son originarios de Arcade, paraíso de las ostras en las Rías Bajas. Atiende Miguel, que vivió infancia de emigrante en Rotterdam antes de llegar a Sevilla. Tiene el bar lleno de pósters del Celta de Vigo. Es el bar preferido por José el de la Tomasa, un ágrafo del flamenco, un enciclopedista del pellizco que prepara su cuarto libro. Sigue teniendo alma de barco, sigue sin tener ningún reconocimiento institucional, pero en la calle le ponen las medallas. Se vino de los chalecitos de los Perdigones a la calle Feria, donde nació Juan Belmonte, pero cada mañana el toro del alba lo empitona. Bético incombustible, lo primero que ve cuando abre la persiana de su casa es el cartel de la peña Sevillista Macarena.

Rafael Gordillo jugó en el Betis y en el Madrid, equipos que aparecen emparejados en el boleto de la quiniela. El hijo de Pies de Plomo verá el partido mientras en la acera de enfrente ven el Sevilla-Leganés, topónimo que aparece en la nueva novela del Rancio, Julio Muñoz Gijón, Operación Chotis en Adobo, su puesta de largo con Planeta.

Tomás es un marinero que vino a Sevilla para ver a su esposa, Mercedes, y volvió a trabajar en las plataformas. Ahora trabaja en Gabón, país africano a cuya selección entrena Camacho, el amigo de Gordillo. El marinero, alicantino de cuna, sevillano de adopción, ha anotado dos fechas para estar en su tierra. Ya busca entrada para ver en el Bernabéu el Real Madrid-Sevilla del 15 de mayo. 15-M en estado puro, con dos equipos que en la penúltima jornada pueden estar disputándose el campeonato. El 16 de septiembre tiene cita en la Macarena: su hijo sevillista se casa con su futura nuera bética. La hermosa dualidad de esta ciudad en la que Melado y Salinas componían una estampa de centauros del desierto junto al ambigú del cine Cervantes.