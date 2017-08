Centenares de vecinos arropan a la familia en el entierro de Rocío Cortés

Centenares de vecinos de localidad sevillana de Dos Hermanas han arropado hoy a la familia de Rocío Cortés, la joven fallecida el domingo en un accidente en un ascensor del hospital sevillano de Valme, que ha sido enterrada en el cementerio de este municipio pasadas las 12 del mediodía.

Las muestras de cariño hacia la familia se han ido sucediendo desde el cuerpo llegaba en la tarde de ayer al tanatorio de la localidad, y se han reproducido tanto en el responso celebrado a las 11:30 como en el posterior entierro, donde los vecinos han querido arropar a la familia a pesar del intenso calor.

En el municipio sevillano se vive una jornada de luto oficial en memoria de la joven, por lo que todas las banderas de los edificios oficiales ondean a media asta.

El teniente de Alcalde delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Francisco Rodríguez, alcalde en funciones de Dos Hermanas, ha acudido al sepelio en representación municipal.

A pesar de los momentos de dolor vividos, los padres se han dirigido a los medios de comunicación presentes en el sepelio, para pedir la madre, María del Carmen Núñez, que se diriman responsabilidades "y se encuentra al responsable de la muerte de mi hija", mostrándose segura de que "los ascensores no han tenido el mantenimiento adecuado".

La madre ha añadido que les han dicho en el hospital que son unos ascensores que dan problemas hace tiempo, para lamentar que este suceso se ha llevado "la vida de una niña de 25 años que deja a tres hijas y una muy pequeñita".

En el mismo sentido, el padre, Juan Manuel Cortés, ha criticado que un hospital "no puede tener ascensores con 30 años de antigüedad", por el funcionamiento continuo que tiene, además de lamentar que no hubiese dos celadores acompañando a su hija, porque si hubiese ido uno delante detrás de la camilla el suceso se habría evitado, sin poder terminar de hablar tras decir que es él, y no su hija, quién tendría que haber sido enterrado hoy.

La empresa ha asegurado que el elevador había pasado "sin incidencias" todas las inspecciones periódicas obligatorias y había sido revisado el pasado 12 de agosto

Rocío Cortés era subida a planta tras tener a su tercera hija, y la bebé se encuentra estable e ingresada por una cardiopatía congénita menos grave en la Unidad de Cuidados Intensivos de neonatos del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a donde fue llevada nada más nacer.