Charla del Nobel de Medicina Jules Hoffmann en la Hispalense

Jules Hoffmann, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2011, tendrá un encuentro con estudiantes de la Universidad de Sevilla el próximo miércoles 29 de noviembre, dentro del ciclo de conferencia organizado por The Nobel Prize Inspiration Iniciative 2017.

Hoffman conversará con estudiantes y científicos desde las 13:00 hasta las 14:30 en el Paraninfo en una charla titulada My scientific story: innate immunity, from flies to humans, tras la que se abrirá un turno de preguntas. Hasta ayer viernes, cerca de 350 estudiantes se habían apuntado al evento, según informó la Universidad de Sevilla.

La Hispalense acoge Nobel Prize Inspiration Initiative con el objetivo de inspirar a los estudiantes a desarrollar su talento científico y dedicarse a la Investigación, sector clave en el progreso de Andalucía, destacó en un comunicado, en el que apunta que el acto será retransmitido íntegramente por streaming en tv.us.es.