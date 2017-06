Cierran la oficina de Empleo de la Macarena por su mal estado

El deterioro y mal estado de las instalaciones de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Macarena ha obligado a su cierre y al traslado de sus trabajadores y usuarios a las oficina de Cruz Roja, cerca de la Carretera de Carmona, y Sevilla Este. Éstos, junto a entidades sociales de la zona que trabajan con los desempleados de este barrio, se quejan del cierre de la oficina "sin previo aviso", la falta de información y el déficit de atención que sufren los parados en las nuevas oficinas, ahora "saturadas" y reclaman la apertura de una sede provisional en la Macarena.

Esta oficina de empleo se encuentra en los bajos de un edificio antiguo de la calle Macarena. Según explican desde la delegación territorial de la Consejería de Empleo, las tuberías del edificio están muy deterioradas, lo que ha provocado daños en el techo. Testigos aseguran que el pasado 13 de junio se cayó parte del techo a causa de la rotura de una tubería, lo que impidió abrir la oficina los siguientes días, hasta que el personal fue trasladado a otras sedes el viernes 16, hace hoy dos semanas. Las instalaciones son alquiladas, por lo que es la comunidad de vecinos la que se tiene que hacer cargo de la obra.

Avanti Andalucía critica la saturación de la oficina de Cruz Roja y una atención inadecuada

Ésta no es la primera vez que se cierra esta oficina debido a su mal estado. El pasado mes de febrero también permaneció clausurada durante dos días por la misma causa.

"Nuestros usuarios, la mayoría inmigrantes y personas con escasos recursos, y 12.000 desempleados más han sido derivados a la oficina Cruz Roja, que no está en la Cruz Roja, si no en calle Jose María de Mena, cerca de Carretera de Carmona", explica Raúl Pérez, de la asociación Avanti Andalucía, especializada en orientación laboral. "Una oficina no puede absorber 12.000 usuarios más. Para los trabajadores de la oficina es imposible mantener un servicio adecuado y los tiempos de espera para una cita aumentan. A esto se suma la confusión para los usuarios, por el traslado en sí y por la desconcertante denominación de Oficina Cruz Roja, que no se encuentra en la calle de este mismo nombre, sino en otra calle de difícil acceso, lo que aumenta el riesgo de perder citas y prestaciones", señala.

La oficina de empleo de la Macarena registró el pasado mes de mayo 8.671 desempleados, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla. Un cartel en la puerta de esta sede indica que los ciudadanos serán atendidos ahora en la calle José María de Mena, junto al centro deportivo Viding, oficina que cuenta por sí sola con 11.187 parados registrados. Desde la asociación Avanti Andalucía creen que la "saturación" de esta oficina, que apenas ha aumentado su plantilla por "falta de espacio", impide una atención adecuada, y reclaman la apertura de una oficina provisional en la Macarena mientras que duran las obras.

La Consejería de Empleo asegura que una parte de los usuarios de la oficina de la Macarena, que atiende a los vecinos de este barrio y la zona norte de la ciudad, también han sido derivados a la oficina de Sevilla Este, aunque las entidades sociales de la zona no tienen constancia de ello y en los carteles informativos tampoco aparece este dato. No obstante, además de la lejanía de la oficina de Sevilla Este, ésta ya atiende a más de 12.500 ciudadanos, según el paro registrado en mayo y publicado por SEPE.

La Junta señala que el desalojo de la oficina se ha producido por "una causa mayor", que se reabrirá cuando concluyan las obras previstas por la comunidad del inmueble y que todos los usuarios han sido informados del cambio.