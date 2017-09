Ciudadanos pide la destitución de la directora del Alcázar

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha solicitado la destitución de la directora del Real Alcázar, Isabel Rodríguez, ante los "evidentes problemas de gestión y de seguridad" que padece el monumento. "Los azulejos se caen y se encuentran en un lamentable estado de conservación, son tapados con trozos de tela. Hay una serie de agujeros de seguridad en los accesos y no hay ni un plan específico ni director de seguridad", ha dicho Millán, en referencia a las informaciones publicadas estos días por este periódico sobre las lagunas de seguridad en el recinto.

Millán ha comparecido ante la prensa en la puerta del Ayuntamiento. Lo ha hecho mostrando una entrada del Alcázar escrita a mano debido a una avería de las taquillas. "Se averían recurrentemente y los tiques han de hacerse manualmente. Esto no es un tique manualmente, es el acceso a un monumento Patrimonio de la Humanidad en Sevilla. No es presentable", ha dicho.

El representante de Ciudadanos se ha referido al rechazo de Icomos a la obra de la Puerta del León como "la guinda del pastel". "Llevamos desde enero diciendo que el proyecto era una chapuza, y eso que el alcalde dijo que era el más mimado de todos los relacionados con el Alcázar. Ha tenido que venir la Unesco a ratificar que efectivamente estaba falto de rigor, que hace aguas, que iba a duplicar las colas y los problemas y no garantizaba las mínimas condiciones de seguridad en el acceso".

Para el portavoz de la formación naranja, "el Alcázar tiene un problema y Sevilla tiene un problema con el Alcázar". "La gestión es nefasta, desbordada, y el propio monumento no se la merece. El gobierno se esconde y no responde". Por ello, Ciudadanos ha pedido al alcalde, Juan Espadas, que destituya a la directora del monumento, la arqueóloga Isabel Rodríguez. "No podemos seguir con esta gestión nefasta, chapucera, que pospone las soluciones. No es presentable que día tras día se generen más colas y más problemas de seguridad. No es presentable que la Unesco nos enmiende la plana y nos diga que hemos presentado un proyecto chapucero".

Millán cargó las tintas contra el delegado de Cultura, Antonio Muñoz, "que destroza todo lo que toca". "Ha disuelto el Consorcio de Turismo, ha roto también el ICAS y no se sabe muy bien qué lo va a sustituir, y el Alcázar está mal gestionado". El portavoz de Ciudadanos lamentó que el consejo de gobierno del Patronato del Alcázar sea "ninguneado y menoscabado en sus competencias". Ni la reforma de la Puerta del León ni las medidas de seguridad impuestas ahora tras los atentados de Cataluña han sido sometidas a votación. "Yo como patrono he asistido a una sola sesión en dos años y medio", apuntó, si bien está previsto que se convoque una nueva reunión en los próximos días.