Clausurado de nuevo un local de la capital que había quebrantado el precinto

Agentes de la Policía Local de Sevilla han procedido al cierre de un establecimiento ubicado en la calle Paleontología cuyos responsables habían quebrantado el precinto para retomar su actividad sin regularizar su situación en una actuación coordinada por unidades de la Línea Verde.

Según informa el Ayuntamiento hispalense, este local ya había sido precintado en dos ocasiones anteriores debido a las numerosas infracciones detectadas, junto con el incumplimiento de todas las condiciones establecidas en el proyecto original, y mantiene una orden de clausura del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación de Hábitat Urbano.

Así, los responsables de este local habían hecho "caso omiso" a esta orden de cierre, por lo que intentaban retomar la actividad que no tiene permitida, e incluso había realizado una campaña de difusión por redes sociales.

Este establecimiento se había revisado hacía tan sólo unas semanas ante las numerosas quejas vecinales debido al ruido que su actividad produce, incompatible con el descanso, según explican desde el Ayuntamiento. En la inspección anterior se comprobó que su actividad y la distribución del espacio no se correspondían con el proyecto original, toda vez que su diseño contemplaba una nave a la se habían añadido dos más, y las vías de evacuación eran las inapropiadas. Asimismo, las salidas de emergencia no eran las oportunas y las medidas de seguridad no eran las correspondientes.

Entre otras cuestiones, se había triplicado el espacio destinado al patio interior, que presentaba una piscina donde se volvían a anunciar barbacoas y música al aire libre. Todas estas cuestiones se mantenían en los mismos términos, por lo que los agentes procedieron a la actuación a primera hora de la noche para evitar la concentración de personas y evitar molestias a los posibles clientes, y se informó a los responsables de la necesidad de regularizar la actividad antes de retomarla.

"Los responsables de los locales tienen que realizar una gestión responsable de los mismos para garantizar la calidad del servicio que se presta y respetando la ordenanza existente que sólo pretende salvaguardar la seguridad y los derechos tanto de los clientes como de los vecinos del entorno", ha asegurado el concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, al respecto.