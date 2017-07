"Clavero venció mis pocas ganas de participar en política"

Fue el más votado en las municipales del 79, pero Rafael López Palanco (Badajoz, 1933) sólo fue concejal de abril a octubre.

-Una década después, estaba en el equipo de la Expo. ¿Trató a Jacinto Pellón?

Me tocaba a mí, de acuerdo; una vez que no me tocó, Luis Uruñuela fue un magnífico alcalde"

-Pellón fue alumno mío.

-Olivencia profesor de Felipe González y usted de Pellón.

-Es una buena comparación. Él estaba en la Sociedad Estatal y yo en la Oficina del Comisario.

-¿Vivió el fuego cruzado entre Pellón y Olivencia?

-Se ha exagerado mucho. No fueron unas relaciones fáciles, evidentemente. Manolo Olivencia es incapaz de pelearse con nadie. Con aguantarme a mí ya tenía bastante. Cuando se empeoraba el ambiente, tenía la frase para mejorarlo. Jacinto tenía carácter, como alumno era introvertido.

-Usted fue profesor de los tres arquitectos del gobierno municipal. Defínalos como alumnos...

-Vicente Sanz era un santo; Javier Queraltó era muy hábil y Víctor Pérez Escolano más hábil todavía.

-Llega en 1968. ¿Hubo mayo francés en Sevilla?

-Hubo revueltillas. Yo me dejé la barba y le dije a mi padre que era para que se notara que era el profesor. Él me decía que todos esos revolucionarios tenían barba.

-En Santander nace su primer hijo. ¿Sus inicios profesionales?

-En Santander fueron mis inicios matrimoniales. Cuando salí de la Escuela de Caminos, estuve ocho o nueve años de ayudante de Estructuras con Eduardo Torroja.

-El abuelo de Ana Torroja...

-Y padre de un gran ingeniero amigo mío, José Antonio Torroja. Era director comisario de la Escuela de Caminos de Barcelona y no lo dejaban entrar en un concierto de Mecano. Me decía que había sido toda su vida el hijo de don Eduardo y ahora era el padre de Ana Torroja, que no era nadie.

-Mecano fue un fenómeno en la Expo...

-Un fenómeno tremendo. Y yo no soy de esa música.

-¿Lo suyo es la ópera?

-Ópera-ópera no. Música de orquestas, solistas. No me gusta decir clásica, el clasicismo es un periodo muy corto de la música.

-¿Ha conocido el mundo por la música?

-He viajado muchísimo más por el trabajo que por la música. He oído música en todos sitios menos en Japón. Los amigos japoneses son muy absorbentes y estaban trabajando todo el día.

-¿La muerte biológica de Suárez y Calvo-Sotelo es metáfora de la muerte política de UCD?

-No tiene nada que ver. Leopoldo además de ingeniero de caminos era muy buen pianista. En cuanto a Adolfo no sé si hubiera sido posible encontrar otra persona más adecuada para ese momento. El que me lleva a la UCD es Manuel Clavero, el que vence mis pocas ganas de participar en política.

-¿Conoció a Juan Benet?

-Coincidimos en la Escuela de Caminos. Cuando estábamos preparando la Expo, Olivencia me dijo que llamara a Benet para que viniera. Hablé con él, pero estaba demasiado liado. Además de un escritor completísimo, era un gran ingeniero de obra hidráulica.

-¿A usted no le dio por escribir?

-Nunca he conseguido escribir un libro, me daba un miedo y he recibido presiones para hacerlo. ¡Si todo lo que sé lo saben todos!

-¿Paseando por Sevilla Este, le dijo a sus hijos que la Avenida Alcalde Luis Uruñuela podía ser Alcalde Rafael López Palanco?

-A mis hijos nunca, ni a nadie. Me tocaba a mí, de acuerdo; una vez que no me tocó, Luis es un buen amigo y fue un magnífico alcalde.

-¿Nostalgia de la política?

-Ninguna. Ahora que estoy jubilado lo que sí echo de menos es no poder seguir dando clases, lo reconozco. He disfrutado mucho, casi más que con la música, no te digo nada.

-¿Conoce a Juan Espadas?

-No lo he tratado. A Zoido sí. Lo llevamos a una tertulia de la taberna El Alabardero antes de ser alcalde y ministro. Soy muy amigo de Rodolfo Martín Villa y qué valor tiene este hombre para ser ministro del Interior.

-¿Y la estirpe?

-Tres varones, los tres trabajan con José Luis Manzanares, tres hembras. Y diez nietos.

fugaz. Rafael López Palanco, sentado a la derecha junto a Antonio Fontán y Miguel Sánchez Montes de Oca en la constitución del Ayuntamiento de Sevilla en abril de 1979. En octubre lo dejó y volvió a sus clases de Estructuras en la Escuela de Arquitectura. De pie, los fotógrafos Ángel Moreno y Carlos Ortega.