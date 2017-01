"Colocar el foco en reducir el gasto es demoledor para el sistema sanitario"

-la gestión clínica es el último modelo de organización del sistema sanitario. ¿Cuál es su análisis?

-La gestión clínica es una manera de que los profesionales dirijan su actividad a mejorar la calidad y a conseguir excelencia en el cuidado de los pacientes. Es un sistema dirigido a salvaguardar estándares de calidad y a conseguir resultados asistenciales óptimos. Es su enfoque, la teoría.

Este país necesita una agencia de acreditación y evaluación de los resultados sanitarios

-Pero en la práctica, este modelo presenta luces y sombras.

-En la práctica se han introducido otros factores y algunos desenfocan la teoría, como es el hecho de dirigir la gestión clínica a limitar el gasto sanitario. No es ése el enfoque. La gestión clínica persigue niveles de excelencia clínica haciendo lo que hay que hacer. Pero si el foco se coloca sólo en limitar el gasto sanitario, como ha ocurrido, la gestión clínica se distorsiona.

-El criterio economicista, cuando prima, es diana de las críticas.

-Ocurre un fenómeno. La crisis económica, la crisis sanitaria. En un momento determinado si estás en una unidad de gestión clínica y no tienes los recursos necesarios o el suficiente personal, surge el conflicto: una gestión clínica utilizada para controlar el gasto, sin más. El coste de la calidad es menor que el coste de la no calidad.

-¿Un ejemplo?

-A un paciente hay que hacerle un TAC o una resonancia de manera inmediata. Si no se hacen y estas pruebas se demoran siete días, el paciente va a necesitar más días de ingreso, y por lo tanto, la morbilidad va a aumentar; va desarrollar enfermedades urinarias, respiratorias; si es mayor, va a sufrir un deterioro cognitivo, etcétera. Por lo tanto, si en una unidad clínica al paciente hay que hacerle un TAC, una resonancia o la prueba que sea menester a las 24 horas y no se hace, se destruye, por dentro, a la gestión clínica. Este modelo se basa en hacer lo que hay que hacer en términos médicos.

-La gestión clínica es cambio.

-Sí. El modelo tradicional es jerárquico, vertical, divisional (división médica, enfermería y gestión) y funcional. Y la gestión clínica es un modelo horizontal basado en equipos multidisciplinares.

-¿Cuál es el nivel de implantación de este modelo?

-Sólo hay tres comunidades que han desarrollado una normativa: Andalucía, que es la primera y la que más ha desarrollado la gestión clínica; Asturias, que desarrolló también una ley en 2009 pero con poca implantación; y Castilla y León, que ha aprobado a finales de 2016 una regulación para comenzar en 2017 con la creación de 15 unidades de gestión clínica.

-¿Asignaturas pendientes?

-Una de las cuestiones más terribles de la gestión clínica es que no hay una evaluación por una agencia de acreditación. Sólo contamos con una autoevaluación de las propias unidades y elementos subjetivos. Francia, que ha aplicado el modelo de gestión clínica en sus hospitales públicos, lo primero que hizo fue montar una agencia de acreditación para evaluar los resultados de la gestión clínica.

-La evaluación es necesaria.

-En este país falta una Agencia de Evaluación y de Acreditación, que evalúe externamente.

-Tras la burbuja inmobiliaria se habla de la burbuja sanitaria.

-El problema fundamental: cuando se coloca el foco en el gasto sanitario, cuando sólo preocupa el coste, estamos perdidos. Es como ir a una tienda y buscar lo que sea más barato. Es demoledor para el sistema.

-El criterio economicista.

-Cuando hay un momento en que alguien dice "tengo a 500 pacientes en lista de espera" y decide externalizar, que los operen fuera, porque es más barato. Es mentira. En muchas ocasiones no tenemos controlada la calidad de los procesos a esos pacientes. Cuando tienen complicaciones acuden al hospital público. ¿Sabemos los resultados de esos 500 pacientes que se han ido a operar de cataratas a la clínica X? Sólo sabemos que a los servicios de oftalmología de hospitales públicos, a veces, llegan infecciones tras esas intervenciones, y los médicos que las atienden se dicen: "¡Qué barbaridad!"

-Los podría asumir la pública.

-¿Alguien no se ha preguntado por qué los hospitales públicos dejan de funcionar por la tarde y los fines de semana? No se puede aceptar razonablemente que un hospital funcione sólo de ocho a tres. En Francia se contrata por volumen de horas de trabajo.

-El acceso a los recursos, a veces, no es equitativo.

-Si vives en la población A y no en la población B, que tiene Unidad de Ictus, puedes quedar hemipléjico por una hemorragia cerebral. ¿Cómo se puede aceptar?

-¿Qué opina del copago?

-El sistema debe garantizar vía impuestos la asistencia sanitaria. Los copagos rompen la igualdad. No son neutrales. Comienzas con un copago en medicamentos y el siguiente paso es el copago por estancia hospitalaria. El copago es un instrumento para ir reduciendo la resistencia de la población a cambios dirigidos a la privatización y a la externalización.

-¿Qué más le preocupa?

-Para gestionar la asistencia sanitaria hay que ser médico o enfermero. Es fundamental. No debe haber gente que por el simple hecho de ser gestor crea saber más que aquéllos que tienen a su cargo. Lo primero que debe hacer un gestor es consultar. Y la imagen que tienen los gestores es: "La sanidad pública derrocha". No es verdad. No pueden decir "controla el gasto" o "no voy a dar sustituciones". Y la rotación. ¿Cómo es posible que en una unidad de alta complejidad roten los profesionales y se les contrate de manera temporal?, es un riesgo y una barbaridad.

-¿Qué opina de las alianzas sanidad pública-empresas privadas?

-Si tengo una empresa privada voy a dedicar mis esfuerzos a lo que tiene retorno económico. Si eres una paciente crónica, hipertensa, diabética, con problemas respiratorios acudes al hospital público. O si necesitas ingresar en una UVI. Estos procedimientos no son rentables para los hospitales privados. Los rentables son de baja o mediana complejidad.

-Es maquiavélico.

-La sanidad pública, que asume los casos más complejos, es considerada no rentable; y la sanidad privada, que se dedica a casos menos complejos, sí se considera rentable. ¿Cómo es posible?