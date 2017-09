Comienza el curso en las guarderías con críticas por los efectos del nuevo decreto

Comienza el curso hoy en las guarderías. Y lo hace con críticas por parte de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) sobre la reducción de las plazas ocupadas. Según esta entidad, de las 113.019 vacantes que se han ofertado apenas se han cubierto 88.000 en toda Andalucía, el 77 %.

La coordinadora culpa de esta baja ocupación al nuevo decreto de la Junta. Ante el inicio mañana del curso en esta etapa educativa con los nuevos cambios introducidos en el decreto aprobado hace unos meses por la Junta, "existe un gran malestar en las familias a las que el nuevo decreto obligará a pagar hasta el doble de lo que hasta ahora abonaban por una plaza en uno de los centros adheridos a la Junta", alertaba ayer la entidad.

En Andalucía existen unos 1.900 centros adheridos y, según esta coordinadora, más de 80.000 familias tendrán que pagar más este año por su plaza debido al nuevo decreto. La Consejería anunció este año "a bombo y platillo" la oferta de 15.000 nuevas plazas, pero con el mismo presupuesto, lo que ha provocado que "muchas escuelas queden con vacantes libres y vean peligrar su continuidad".

A mediados de agosto, la Consejería de Educación anunció una convocatoria extraordinaria para la concesión del Programa de Ayudas a las Familias por la que "podrán solicitar su bonificación las familias de los niños que no hubiesen alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre de 2017 y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria".

Para CEI-A, esta convocatoria "no es real" porque los centros no pueden matricular a niños con menos de 16 semanas de vida y "sin matrícula, no hay bonificación".