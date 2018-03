Condenado a 11 años de prisión por el crimen del barrio de Santa Cruz

Más información El jurado declara culpable al acusado del crimen de Santa Cruz

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 11 años de cárcel a Taynan Teixeira, el joven brasileño de 25 años que estaba acusado de haber matado el 17 de junio de 2016 al dueño de un hotel en el barrio de Santa Cruz. Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, el magistrado de la Audiencia José Manuel de Paúl Velasco, que presidió el tribunal, ha condenado al acusado a 11 años de cárcel por un delito de homicidio, así como al pago de una indemnización de 170.000 euros a la familia de la víctima.

El fallo también le impone, a contar desde el día 17 de junio de 2016, otra pena de 15 años de prohibición de acercarse a menos de 200 metros a los padres y cuatro hermanos del fallecido, así como la de acercarse a igual distancia de sus domicilios, lugares de trabajo y cualquier otro frecuentado por ellos. Tampoco podrá comunicarse durante el mismo período con los padres y hermanos de la víctima o de establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

Durante el juicio, el acusado alegó legítima defensa. "Me enzarcé en la pelea porque él me dio primero. Simplemente me defendí. En mi vida podía pensar que iba a pasar lo que pasó". Así narró el acusado cómo se produjo la riña que terminó con la muerte de Guillermo Mejías, de 40 años y propietario del hotel Patio de las Cruces, la mañana del 17 de junio de 2016.

La reyerta comenzó a las once de la mañana en la plaza de las Cruces, donde está ubicado tanto el hotel de la víctima como la casa del acusado. Ambos habían tenido discusiones previas con motivo de unas obras que se estaban realizando en el hotel. Según el acusado, los trabajos duraban ya más de dos años y los albañiles comenzaban a trabajar a las seis de la mañana.

Esto había motivado quejas no sólo de Teixeira, sino de otros vecinos, que incluso dieron el paso de denunciar los ruidos. "Yo nunca lo hice, pero sí que habíamos intentado llegar a algún acuerdo con ellos y con los albañiles para que empezaran un poco más tarde". Sin embargo, según el joven brasileño, ese acuerdo se incumplía continuamente.

El veredicto del jurado popular declaró probado, por una mayoría de siete votos a dos, que el joven brasileño mató al dueño del hotel, al haber aceptado la "probabilidad de causarla con sus golpes", y por una mayoría de cinco votos, el tribunal ciudadano se mostró favorable a una proposición de un indulto de la pena.

Los hechos que declara probados la sentencia, de acuerdo con ese veredicto, recogen que en el transcurso de la discusión entre el acusado y la víctima, el primero propinó "varios puñetazos en la cabeza" al dueño del hotel, haciéndole caer al suelo, donde el procesado "descargó de inmediato varias patadas contra la cabeza, pecho y costado del caído, deteniendo su agresión a instancias de los vecinos y transeúntes que la habían presenciado y tratado de apartar al agresor".

Taynan Teixeira se marchó entonces hacia la plaza de los Refinadores, mientras la víctima, con dificultad y gracias a la ayuda de terceros, logró levantarse y siguió los pasos del acusado por la calle Mariscal, "llamándolo a voces y con insultos, pese a encontrarse conmocionado, con la cara ensangrentada y grandes dificultades para mantener el equilibrio".

El acusado se volvió y "sin importarle el estado en el que se hallaba su oponente, asestó un nuevo puñetazo en la cabeza" del dueño del hotel, que cayó al suelo sin sentido, falleciendo en el hospital pocas horas después, como consecuencia de los daños cerebrales causados por los golpes.

Al actuar como lo hizo, concluye el fallo, Taynan Teixeira "desde un principio o en un momento posterior del incidente, sabía que era probable que le causara la muerte si seguía golpeándolo, pese a lo cual decidió hacerlo, aceptando así ese posible resultado mortal".