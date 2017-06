Conseguir un préstamo estando en un listado de morosos no es imposible

¿Cuántas veces te has preguntado si es posible pedir un préstamo si te encuentras en una lista de morosos? ¿Qué es una lista de morosos y cómo saber si estás en ella? Todo esto y mucho más te lo explicamos en el artículo de hoy. ¡Toma nota por si lo necesitas alguna vez!

¿Qué es una lista de morosos?

Hoy en día, el listado de morosos que existe más importante en España es ASNEF, Asociación Nacional de Establecimiento Financiero de Crédito. Este organismo es el encargado de tener registrado todos los impagados que se producen en el territorio español. Su tarea principal es fichar a todas aquellas personas que tienen alguna deuda impagada. No obstante, también existen otras como el RAI o CIRBE.

¿Puede cualquier persona o empresa saber quién está en esta lista?

Hay muchas personas que no saben de antemano que están en una lista de morosos y cuando van a pedir un préstamo es cuando ven que se encuentran en ella. Éstas ofrecen la atención al cliente para saber con qué empresa se tiene la deuda y cómo se puede resolver de forma rápida. Así que, si nunca te encuentras con este panorama, puedes resolverlo.

Por otro lado, también hay empresas que quieren saber en ciertas ocasiones si una persona se encuentra o no en dicha lista. Todas aquellas empresas que quieran saber si una persona está en una lista de morosos tiene que pagar una cuota para saberlo. Podemos decir que no es una lista 100% abierta al público, tiene un mínimo de privacidad.

Entonces…¿se ofrece un préstamo si estás en esta lista?

Una de las grandes preguntas que siempre está encima la mesa es si estas personas pueden pedir préstamos si están registrados en una lista de morosos. La respuesta rápida de los bancos es NO. No ofrecen préstamos a ninguna persona que forma parte de una lista de estas características. Pero como todo en la vida, siempre hay soluciones si las buscas.

Financieras 'on line' con diferentes sistemas de 'scoring'

Existen empresas financieras on line como Kredito24, con la que no es imposible lograr un crédito si te encuentras en una lista de morosos. Estas son entidades financieras de préstamos rápidos cuya solicitud se hace completamente por internet. Empresas como esta usan un un sistema de evaluación (scoring), para determinar si una persona es o no solvente. Este sistema mide si el usuario es capaz de devolver una cantidad de dinero en concreto en un plazo determinado. De esta forma se examina a cada una de las personas y se estudia el por qué está en una lista de morosos, sin que sea un factor excluyente para solicitar el préstamo.

En muchas ocasiones, se está en una lista de morosos por pequeñas facturas impagadas que el usuario en muchas ocasiones ni sabe que están pendientes de pago. Si bien es cierto que la banca tradicional considera listados como el de ASNEF como motivo de rechazo en la concesión de un préstamo, aún existen otras posibilidades como solicitar el préstamo on line, a través de una de estas empresas financieras.