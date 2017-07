Consejos a tener en cuenta para viajar con perros estas vacaciones

Las vacaciones son muy esperadas y necesarias para todos los miembros de una familia. Y cuando decimos todos incluimos, por supuesto, a las mascotas. Los perros son muy comunes en los hogares y hay quienes se plantean sus viajes con ellos y es una excelente idea, siempre y cuando se tenga una serie de consideraciones en cuenta. En caso de no poder incluir al perro en los planes que se hayan llevado a cabo, la mejor alternativa pasa por dejarlo al cuidado de gente experta, que se suelen encontrar en pensiones u hoteles para perros. En esta ocasión hemos querido tratar la situación en la que sí que se va a viajar con ese miembro más de la familia y aquí es muy importante hacer hincapié en una serie de productos para perros (como camas para perros o sofás para perros), así como medidas a tomar para que tanto el viaje como la estancia le resulten agradables a este amigo inseparable.

El viaje en sí. Vamos a partir de la idea de que el can viajará en coche o en avión. Tanto en un caso como en el otro habrá que comprar una jaula adaptada, por supuesto, a su tamaño. Aunque la jaula se puede concebir como un elemento negativo esto no tiene porqué ser así. De hecho, hay muchos perros que, ya acostumbrados a ella, se sienten así seguros. Algo que suele funcionar muy bien es el haber hecho ejercicio con el perro antes de comenzar el viaje. Si el can se ha ejercitado tendrá ganas de descansar y le resultará más agradable esa estancia en un lugar de dimensiones limitadas. En la jaula no puede haber nada con lo que el perro se pueda hacer daño, como puede ser una correa pero sí que es conveniente ponerle cómodo.

No está de más que cuente con una cama para perros y su juguete favorito. La ansiedad de las personas la reciben los perros, lo mejor es que se contemple la jaula como lo que es: un elemento que facilita el desplazamiento del can, sin más. No hay que ponerse dramáticos. Si el perro lo ve como algo normal viajará más tranquilo. Antes de meterlo en la jaula (como unas dos o tres horas antes) no es aconsejable darle de comer. En el caso en el que el viaje sea en avión hay que asegurarse antes de las normativas con las que cuenta la compañía aérea en cuestión.

Tu mascota ha de estar identificada. En la Unión Europea es obligatorio que el can lleve puesto un chip que sirve para identificar quién es su propietario en caso de pérdida. Algo que facilita mucho las cosas es que el perro en cuestión lleve una placa con su nombre y un número de teléfono al que poder llamar si alguien se lo encuentra.

La documentación. Relacionado con el punto anterior, hay que estar preparados para todo y por esto lo mejor que se puede hacer es llevar todos los papeles del perro consigo. En el caso en el que se viaje en avión o se vayan a cruzar fronteras por carretera esto es, además, obligatorio. Es la manera en que tienen las autoridades de saber que el perro en cuestión está sano y que cuenta con todas las vacunas correspondientes a su edad.

Medicación para perros. La verdad es que este punto dependerá mucho del perro en cuestión pues los hay que, por naturaleza, son más nerviosos que otros o que, simplemente, no acaban de adaptarse a los viajes. En cualquier caso, lo más recomendable siempre es tratar de no usar medicación alguna sino, como ya se comentó, hacer que el perro se haya cansado antes, esté tranquilo y vea esa acción con normalidad. Si, aún así, se ve que no funciona nada y que el perro lo pasa excesivamente mal lo mejor es acudir al veterinario y que sea él el que decida qué medicación (de ser el caso) darle y qué cantidad.

Haz una prueba piloto. Si el perro nunca ha hecho ningún viaje en coche resulta muy sencillo hacer una prueba previa a la de las vacaciones y hacer que suba al vehículo para una distancia menor. Así se podrá comprobar si los anteriores consejos resultan ser efectivos y qué hace falta mejorar, de ser el caso.

La llegada al hotel. Es importante asegurarse de que el lugar de destino acepta animales de compañía. Haciendo una simple búsqueda en internet se pueden encontrar ofertas y opiniones de otros usuarios. Muy importante es que, una vez llegados al hotel, sean las personas las primeras que pasen a la habitación para reconocer el terreno y dejar su olor. Esto hará que el perro lo identifique como parte suya aunque, inevitablemente, será un lugar extraño al que se tendrá que hacer. Deja que investigue y, sobretodo, nunca le dejes solo en la habitación. Por último, asegúrate de que tiene todas sus necesidades bien cubiertas (que no le falta comida y agua fresca) y que se pasee a diario para evitar ladridos molestos fuera de horas.