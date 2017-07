Consejos sobre cómo cuidar tu pelo este verano

Con la llegada del verano todos notamos cómo la subida de las temperaturas nos afecta y, quien más quien menos, echa mano de un abanico o se apodera del mando del aire acondicionado en casa para lograr estar lo más a gusto posible. Una parte importante del cuerpo que sufre mucho las altas temperaturas y la misma exposición al sol es el cabello. A veces esto no se tiene del todo en cuenta, ni siquiera cuando se le añade el agua del mar o de la piscina y toca pasar después por la peluquería a que el experto haga un corte mayor del deseado para conseguir sanear. Para que esto no ocurra hemos querido recopilar una serie de consejos para el cuidado del cabello muy indicados para esta época del año. También somos conscientes de que el uso de secadores para el cabello o similares se hace más cuesta arriba, sin embargo, la clave es contar con un buen protector que aplicar antes y no emplear la máxima potencia ni en el secado ni cuando se esté peinando (como puede ser con una tenacilla o una plancha).

1. La hidratación es clave. Precisamente lo que le va a pasar al pelo en estos meses es que se va a deshidratar por lo que la misión principal pasa por mantenerlo hidratado para que no sufra más de lo necesario. Para esto es buena idea acudir a los productos especializados. Ahora mismo hay una gran variedad de los mismos en, prácticamente, todas las superficies y, en caso de tener dudas, siempre se puede consultar a los profesionales para que indiquen cuál es el más idóneo para cada caso en concreto. Las mascarillas son fundamentales y como se suele tener más tiempo libre hay que aprovechar para dejar que actúen durante mayor tiempo. En los días en los que está previsto acudir a la playa o a la piscina es importante aplicar una mascarilla con protección solar. Tampoco está de más emplear algún gorro o similar.

2. Escoger un buen secador es esencial. Los secadores profesionales BHD2 cuentan con una boquilla que gira, generando un flujo de aire con movimiento en espiral que seca rápidamente la raíz del cabello y conserva hidratadas las puntas.

3. Nada de tintes. Aunque te guste estar a la última o quieras tapar esa canas desagradables, éste no es el mejor momento. El mismo tinte va a aguantar menos por la exposición al sol o al cloro. Además, el calor invita a ducharse con más frecuencia lo que hace que el tinte dure menos. Es momento de mimar al cabello. Si es imprescindible teñirse, mejor optar por aquellos productos que no cuenten con amoniaco puesto que lo único que harán será resecar aún más el pelo.

4. Cita con el peluquero. No está de más pasar por la peluquería justo antes de que den comienzo las vacaciones y repetir la misma operación al finalizarlas. Mientras que se le indique al peluquero lo que se quiere no tiene porqué pasarse de un mero saneamiento de las puntas. En cualquier caso si el pelo está demasiado dañado conviene cortar más para contar con un cabello sano el resto del año.

5. Usa las duchas públicas. Sí, esas mismas que están disponibles en las playas y piscinas. Después de pasar el día en el mar o en contacto con el cloro el cabello agradecerá que se aclare con agua corriente. Es un gesto sencillo que marca la diferencia y que apenas lleva unos minutos.

6. Opta por peinados naturales. No hace falta siempre lucir un peinado de peluquería ni pasarse largas horas frente al espejo moldeando el cabello. En el mercado puedes encontrar productos que ayudan a peinar el pelo como más guste sin necesidad de aplicar mucho o nada de calor. Además, puedes optar por liberar el rostro con algún que otro recogido, lo que también resulta de lo más útil para los días en los que hace más viento o se pasa por el mar o la piscina.

7. Evita los peinados con raya. Aunque el pelo tiende a coger una forma durante todo el año y suele ser habitual dejarse, de vez en cuando, el cabello suelto con su correspondiente raya, lo ideal para estos meses de verano es que no sea así pues es en ese punto donde más va a incidir el sol y, por tanto, donde más perjudicado va a resultar el cuero cabelludo.

8. Descansa. Sí, es momento de tomarse las cosas con más calma y de aprovechar para recargarse de energía. Aunque no lo parezca esto también guarda una relación directa con cómo luce el cabello. Sino hay tanto estrés el cuerpo se muestra con más energías para todo y también se notará en una menor caída del cabello.

9. La constancia. Aunque todos los consejos anteriores deben aplicarse y son útiles es conveniente saber que el cuidado del cabello ha de llevarse a cabo durante todo el año para que los resultados sean los mejores posibles. De lo contrario, el pelo puede resentirse y llegar muy débil cuando más fuerte necesita estar.