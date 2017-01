Críticas al plantón de Urkullu y Puigdemont

"Una oportunidad perdida". Así definieron la mayoría de los presentes en la Conferencia de Presidentes al plantón de Íñigo Urkullu y Carles Puigdemont, que por primera vez dejaron a sus comunidades sin representación en la cumbre autonómica. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy avisó a Puigdemont que seguirá adelante con el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica aunque la Generalitat catalana no participe. No obstante, aseguró que no le cabe en la cabeza que no lo vayan a hacer. Las autonomías socialistas también insistieron en que no admitirán ni el principio de ordinalidad ni pactos bilaterales con nadie, en un claro aviso a navegantes para Cataluña.

Al término de la conferencia, el jefe del Ejecutivo reiteró su invitación a Puigdemont para que se sume a la comisión que se va a crear en un mes con expertos de cada comunidad para diseñar un nuevo modelo de financiación. "La invitación va a estar abierta siempre", recalcó en varias ocasiones Mariano Rajoy, quien añadió además que "no van a perder nada" y sí podrán contribuir a hacer las cosas "entre todos" de una manera más "ordenada y positiva".

Rajoy precisó que se reunirá "sin ningún problema" con el presidente de la Generalitat, como le ha pedido éste, pero advirtió que una cosa es que hablen y otra que vaya a haber una receta personalizada para cada comunidad. "Yo puedo hablar con quien quiera hablar conmigo, pero hay foros en los que hay que estar", afirmó el jefe del Ejecutivo, quien aseguró que "es como si en el Parlamento nacional unos diputados montan una cosa y lo que diga el resto de la Cámara no vale".

Al margen de la financiación ha hubo más acuerdos, algunos de calado político, como el relativo a la unidad de mercado, justo en medio del órdago independentista catalán. El estudio sobre la Ley de Dependencia y una pieza separada de sanidad en la financiación son otros de los pactos rubricados, que incluyen, asimismo, la posibilidad de que cada autonomía negocie con Hacienda convocar una oferta pública de empleo en educación, sanidad y servicios sociales por encima de la tasa de reposición.

Por su parte, la Generalitat dio poca credibilidad a unos acuerdos que ve "inconcretos" y "llegan tarde". Su portavoz, Neus Munté, manifestó que el Govern "no liderará" el nuevo modelo de financiación autonómica, pero remarcó que tampoco "va a desentenderse".