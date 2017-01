C's se adelanta a Espadas y exige el bus rápido a Sevilla Este para este año

La urgente necesidad de mejorar el transporte público en los barrios de Sevilla Este, uno de los más poblados de la ciudad donde viven más de 54.400 habitantes, ha llevado al grupo municipal de Ciudadanos (C's) a proyectar una línea de autobús de tránsito rápido (denominado BTR) entre esta zona y el intercambiador de transporte de San Bernardo, para que se ponga en marcha este mismo año.

Con esta iniciativa, el grupo de Javier Millán se adelanta a los planes del alcalde Juan Espadas y exige este transporte como condición "innegociable" para dar su apoyo al gobierno local en los presupuestos municipales de 2017. En el proyecto de presupuestos de Espadas para 2017 -presentado la semana pasada a los grupos políticos- únicamente se contemplan 80.000 euros para este transporte, una partida que rechaza Ciudadanos porque no da más que para redactar un proyecto, lejos de los 2,5 millones que C's calcula que cuesta su implantación.

La idea del gobierno local es sacar adelante este transporte más adelante, pero no este año, sino a lo largo del mandato de Espadas que concluye en 2019. Para no esperar tanto, el equipo de asesores de movilidad de Ciudadanos, entre los que destacan ingenieros de caminos, ha diseñado un proyecto de BTR entre Sevilla Este y San Bernardo cuya implantación costaría 2,5 millones de euros, con un máximo de 12 paradas y con una longitud de 11,5 kilómetros. Al tener prioridad semafórica, los buses tardarían 35 minutos en recorrer esa distancia a una velocidad comercial de 20 kilométros por hora. La mejora de la velocidad es sustancial respecto a los 12 a 13 kilómetros por hora a los que circula la media de autobuses de Tussam.

Los datos técnicos del proyecto, a los que ha tenido acceso este periódico, apuntan a una línea con capacidad para 20.000 viajeros al día, en un horario laborable de 6:00 a 23:00 horas. Y con una flota de 12 autobuses.

En cuanto al recorrido (ver la infografía adjunta), se parece al proyecto de la línea 2 del Metro en el trazado que discurre por Sevilla Este, ya que arranca al final de la avenida de las Ciencias, junto al hotel Vértice y la A-92, y continúa por esta avenida haciendo tres paradas para atender a las urbanizaciones Residencial Europa, Andalucía Residencial, Residencial Las Camelias, Las Delicias y Entreparques. Continúa hasta el Palacio de Congresos, donde también tiene otra parada en conexión con el apeadero de Cercanías, y por Luis Uruñuela. Sigue por la avenida Montesierra, con una parada que da servicio al polígono Carretera Amarilla, y prosigue por Luis Montoto, desde Los Arcos hasta el cruce con Luis de Morales, donde caben dos opciones: desviar la línea directamente hasta Santa Justa o prolongarla hasta Puerta Osario para llegar luego hasta Santa Justa. Y de ahí cruzar Luis de Morales y San Francisco Javier hasta alcanzar San Bernardo.

En declaraciones a este periódico, el portavoz de C's Javier Millán anunció ayer que "una de nuestras líneas rojas para apoyar este presupuesto va a ser la ejecución real en 2017 de una línea de Bus de Tránsito Rápido (BTR) que conecte Sevilla Este con el centro de la ciudad". Millán explicó que se adelantan a los planes de Juan Espadas porque "el gobierno local sólo contempla 80.000 euros para la creación de un estudio, pero nosotros queremos que antes de que finalice 2017 esté ejecutada la conexión, que reducirá enormemente los tiempos de trayecto con lo que acercará el distrito con más población de la ciudad al centro y a los intercambiadores de Santa Justa y San Bernardo, fomentando el uso del transporte público con todos los beneficios que ello conlleva, evitando la contaminación, disminuyendo los atascos y suponiendo un ahorro económico y energético".

"Aunque vamos a exigir otras muchas medidas realmente necesarias para Sevilla, este punto es innegociable, por lo que puedo asegurar que no vamos a apoyar un presupuesto que no contemple la ejecución del BTR entre Sevilla Este y el centro para este mismo año", insistió el portavoz de Ciudadanos. "Tenemos muy claro que la movilidad es una pieza fundamental en la evolución y desarrollo estratégico de nuestra ciudad, por lo que una parte importante de nuestra política va orientada a que Sevilla se actualice con una movilidad sostenible, que dé soluciones a las demandas de los ciudadanos y que nos sitúe a la altura de las grandes capitales europeas", añadió Millán.

No es la primera vez que C's marca la agenda del gobierno local en transporte. Ya lo hizo reclamando el Cercanías entre el aeropuerto y Santa Justa con un proyecto que trabajó a fondo. "Es llamativo y perjudicial que una capital como Sevilla no tenga su aeropuerto conectado por Cercanías o que tenga una sola línea de Metro y no una red cuya construcción han olvidado los grandes partidos. Desde que llegamos al Ayuntamiento estamos destinando muchos esfuerzos a reactivar el proyecto del Metro y a la conexión por Cercanías entre San Pablo y Santa Justa, que es una bandera para nosotros". "Vamos a seguir empujando a un gobierno municipal que está dormido y para el que movilidad se ha convertido en un punto negro. Estamos trabajando para impulsar estas infraestructuras ante las distintas administraciones competentes, Junta y Estado, pero no nos conformamos con eso.Desde el Ayuntamiento podemos ofrecer a los sevillanos soluciones de movilidad que mejorarían la calidad de vida y la sostenibilidad en nuestra ciudad", afirmó.

El gobierno local aclaró ayer que en el presupuesto municipal sólo va una partida para 2017 de 80.000 euros para el BTR de Sevilla Este porque, de momento, el planteamiento es acometer este año los estudios previos para definir bien el trazado. Su previsión es avanzar en los años siguientes con el anteproyecto y con las obras. Y aclaró que el BTR no es igual que la lanzadera de Cartuja a Blas Infante, ya que es más complejo y requiere reordenar líneas de Tussam y viales urbanos.