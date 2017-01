El Cuco y sus padres se niegan a declarar por falso testimonio

Tanto el joven Javier García, conocido como El Cuco y condenado años atrás a dos años y once meses de internamiento por encubrir el asesinato de Marta del Castillo, como sus padres, Rosalía García y Ángel Romero, se han acogido a su derecho a no declarar en la comparecencia a la que estaban citados todos ellos este lunes en el Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla, tras ser denunciados por los padres de la víctima por un presunto delito de falso testimonio, en relación con las declaraciones que realizaron durante el juicio celebrado en 2012 en la Audiencia Provincial por el mencionado crimen.

A la salida de la comparecencia, que se ha prolongado apenas cinco minutos, los abogados del Cuco y sus progenitores, Carlos Sierra y Rafael Ramírez, han precisado a los periodistas que los tres se han acogido a su derecho a no declarar, bajo la premisa de que las grabaciones incluidas en la denuncia de los padres de Marta del Castillo "son nulas e ilegales", con lo que acceder a pronunciarse sobre las mismas implicaría "validarlas". De todas formas, los letrados han avisado de que los investigados "no reconocen" el contenido de las transcripciones de dichas grabaciones, considerando que se trata de una "manipulación".

Sus abogados han asegurado que los acusados han dicho que no se reconocen en las grabaciones entregadas al juzgado por un supuesto infiltrado, quien supuestamente mantuvo con ellos cientos de horas de conversación. También sostienen que no son los autores de las afirmaciones que recogen esas grabaciones y que no han pronunciado nunca tales palabras.

Fuentes próximas al caso señalan que, en esas grabaciones, la madre del Cuco asegura que nunca se encontrará el cuerpo de Marta del Castillo, asesinada a los 17 años en enero de 2009, y cuyo cuerpo no ha sido hallado aún pese a haber sido buscado intensamente en el Guadalquivir y en un vertedero de basuras, entre otros lugares. Los abogados Sierra y Ramírez han recordado que ellos defienden al Cuco y a su madre -también a Ángel Romero, porque este martes ha acudido sin letrado- sólo por esta denuncia y en un caso anterior por haber quebrantado el Cuco una orden de alejamiento de Sevilla, pero han insistido en que no los representaron en el juicio por la muerte de Marta del Castillo.

También se han preguntado cómo van a otorgar credibilidad a las grabaciones del supuesto infiltrado cuando en la causa por la muerte de la menor no se la concedió el juez instructor.

El supuesto infiltrado que aportó unas seiscientas horas de grabaciones tampoco tiene credibilidad para la policía, uno de cuyos agentes, en el anterior juicio por quebrantamiento de la orden de alejamiento, llegó a calificarlo de "delincuente" y a decir que sus informaciones eran "paparruchas".

El supuesto infiltrado prestó declaración este lunes, al igual que el dueño de un bar que, según los abogados Sierra y Ramírez, nunca ha dicho que viera en su establecimiento al Cuco la noche del crimen, sino a sus padres. Esta circunstancia es importante porque, en el juicio por el crimen, la madre del Cuco aseguró que éste estaba en la cama a la una y media de la noche.

Los tres acusados de falso testimonio por la familia de Marta del Castillo se han presentado este martes en los juzgados de Sevilla una hora y media antes de la hora en que habían sido citados por el juez, para eludir a la prensa y al público. La Policía ha dispuesto unas vallas a la entrada de los juzgados y una docena de agentes se ha desplegado para proteger a los acusados a su salida, que han efectuado por una puerta lateral, no por la principal, lo que no ha evitado que grupos de espontáneos les siguieran corriendo mientras proferían gritos, insultos y amenazas, hasta que han logrado alejarse en un taxi.

Los agentes de Policía también han sido blanco de los insultos, ya que les han recriminado proteger a los delincuentes.

El abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, que este lunes también compareció en los juzgados, ha mostrado su esperanza en que este nuevo proceso sirva para hacer justicia y dar con el cuerpo de Marta.