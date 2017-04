El Defensor insta a la Junta al desbloqueo de las medallas a policías locales

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, insta a la Junta que tramite de forma inmediata la entrega de condecoraciones a los policías locales. Pese a que el ingreso en la Orden del Mérito de la Policía Local de Andalucía lleva más de una década regulado legalmente, en la práctica no hay ningún agente municipal que haya podido ser reconocido con esta distinción. El principal motivo es la falta de fondos para poder pagar las compensaciones económicas que llevan aparejadas algunas de estas condecoraciones.

Esta situación la planteó ante el Defensor un policía local de un municipio sevillano, que junto con otro agente salvó la vida de una persona que era arrastrada por un canal de riego de grandes dimensiones. Los dos policías pusieron en riesgo su integidad física, ya que estuvieron a punto de caer al canal. Por ello, su ayuntamiento les propuso para el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía.

Sin embargo, este reconocimiento no se tramitó por parte de la Junta. En la misma situación están 61 policías locales de toda Andalucía, a quienes sus municipios han propuesto para acceder a la orden y que no han obtenido respuesta alguna. El caso ha tenido un impulso mayor a raíz de lo ocurrido al policía de Puerto Serrano Juan Cadenas, que perdió un ojo tras ser brutalmente atacado en la comisaría por un clan de este pueblo gaditano.

El Defensor denuncia que los procedimientos "no se incoan, ni existen en el ámbito andaluz, ante la falta de antecedentes acreditados", lo que lleva a que los "profesionales no pueden ser reconocidos en sus desempeños de especial mérito porque las propuestas emanadas desde sus respectivos promotores no se tramitan". Para Maeztu, "el derecho de estos empleados públicos ha sido suspendido en la práctica mediante la aplicación de un criterio directivo que cercena toda tramitación por razones de índole presupuestario".

Maeztu expone que hay cuatro categorías de condecoraciones, que son la medalla de oro, la de plata, la cruz con distintivo verde y la cruz con distintivo blanco, y que sólo las dos primeras llevan aparejado un premio económico. "Se da la paradoja de que, por no existir crédito presupuestario idóneo para la asunción del compromiso de gasto inherente al reconocimiento de ingreso en la orden al mérito, se paraliza la tramitación de todas las solicitudes y se mantienen los procedimientos abiertos sin una fecha de finalización". Para el Defensor, es "evidente que se trata de una anomalía jurídica", puesto que por un lado está el derecho de las personas propuestas a obtener una respuesta expresa y, por otro, no se puede proseguir con la tramitación al no haber crédito presupuestario para ello.

Maeztu apunta que la propia normativa económica y presupuestaria ofrece distintas posibilidades para adquirir el compromiso de gasto, aunque éste no estuviera previsto o excediera las previsiones iniciales. "Para dicha finalidad están previstas diversas modificaciones presupuestarias", apunta el Defensor del Pueblo. "A partir de estas dificultades presupuestarias, lo cierto es que no sólo no se han resuelto las solicitudes ya presentadas, sino que se sigue produciendo un proceso de admisión de solicitudes sin que se dé curso ni tramitación a las mismas por los motivos anteriormente argumentados, y entendemos que quedando a expensas de la existencia futura de crédito presupuestario", añade el texto planteado por el Defensor.

Maeztu señala también que no sólo se trata de una cuestión económica, puesto que las condecoraciones "son fórmulas de reconocimiento propias del ámbito de la respuesta ética que los gestores de estos servicios públicos tienen a su alcance para contraprestar acciones, gestos y compromisos de estos empleados públicos dignos de especial valoración". Por ello, se pregunta si en Andalucía no hay medallas ni cruces porque no se otorgan, o sencilamente porque los policías locales de esta comunidad no las merecen. "¿Acaso no existen razones para otorgar estos méritos?", se pregunta Maeztu, que se responde a continuación. "Nos resistimos a creer que los cometidos diarios y habituales de los policías locales no ofrezcan permanentes ejemplos de entrega".