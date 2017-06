El Defensor descarta que la exclusión de los eventuales fuera irregular

El Defensor del Pueblo Andaluz entiende que no se observa ninguna irregularidad en la expulsión de 60 eventuales de la bolsa de contratación temporal de Lipasam. En su escrito, opina que se trata de una resolución "sin perjuicio de que lo que resulte del estudio y conclusiones que se deriven del análisis jurídico laboral requerido al representante legal del SAT con objeto de dirimir la posibilidad de transformación de los contratos de personal eventual, en indefinido no fijo por tiempo discontinuo". Jesús Maeztu ha dado por concluidas las actuaciones en este expediente.

Estos ex trabajadores de la empresa pública de limpieza defendieron ayer que las sentencias falladas contra las demandas individuales por despido promovidas por varios de sus miembros no tienen incidencia en su reivindicación colectiva. Ante la puerta principal de la Casa Consistorial, alegaron que "una sentencia desfavorable no impide un acuerdo entre el trabajador y la empresa", y señalaron que continuarán con sus concentraciones. La protesta que realizaron la semana pasada en el interior del Ayuntamiento terminó con su desalojo y el de miembros de Participa Sevilla e Izquierda Unida, un incidente que generó la primera crisis en el gobierno desde la llegada de Juan Espadas.