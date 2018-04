El Defensor recibe a los padres de un encarcelado por ocupación

Los padres de uno de los seis detenidos el pasado 17 de febrero durante el desalojo policial de un edificio vacío en Sevilla, un estudiante de 20 años, han acudido al Defensor del Pueblo Andaluz para pedir su ayuda al considerar "desproporcionado" que siga en prisión preventiva tras mes y medio. Los progenitores del joven se reunieron ayer con el Defensor, Jesús Maeztu, para pedir su mediación después de que el titular del juzgado de instrucción 4 de Sevilla haya desestimado recientemente los recursos contra la prisión provisional de los 6 arrestados.

Defienden que "no es real" el riesgo de fuga, ya que su hijo "tiene arraigo" y "sus estudios" de Antropología están interrumpidos, "no hay pruebas que destruir" y el riesgo de "reincidiencia no tiene ni pies ni cabezas". En su reunión han llevado al Defensor escritos de los profesores del Departamento de Antropología de la Universidad y de la vicerrectora de Servicios Sociales y comunitarios acreditando "su buen expediente académico y su participación activa y colaborativa en la Universidad", así como otros documentos que certifican su participación en causas solidarias en el Polígono Sur.