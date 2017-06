Demasiado calor

Se mantiene como aserto que no hay cosa más peligrosa que un cofrade con las tardes libres o con el agosto por delante en la orilla de la playa. El aburrimiento mata moscas... con la manigueta trasera. ¿Pero qué ocurre con los cofrades en plena ola de calor y con riesgo de noches tropicales? No se ha escrito nunca de cómo afectan las olas de calor a los cofrades que de suyo tienen las tardes libres. ¿Constituyen un grupo de la denominada "población de riesgo" que haya que vigilar para prevenir males mayores? Las olas de calor son malísimas, los aspersores de los veladores son asquerosos, una porquería de agua pulverizada que ensucia las gafas y las alopecias, el tomate con sal se reblandece, el barro de los búcaros pierde sus propiedades refrescantes y la ensaladilla pisa la raya de picadores de la salmonela. Cuidado con las olas de calor porque nos quitan lo mejorcito del verano, hasta obligan a recortar de forma repentina los recorridos de las procesiones eucarísticas. En plena ola de calor nos llega que la Milagrosa pide "formalmente" su ingreso en la nómina del Domingo de Ramos.

-Arrímame el pay-pay que me da un sopitipando, que me da...

-Dale, dale al pay-pay con más alegría, que te están saliendo unas ronchas que ya vamos a estar en las urgencias del Virgen del Rocío.

Sevilla no tiene sombra, pero cuando aprietan las calores tantos días seguidos nos da por aumentar la nómina de la Semana Santa. Debe ser el estado del bienestar. La crisis ha terminado. Felipe decía que si la opinión pública se preocupaba de un viaje (mangazo) de Guerra en el mystere, era señal de que España iba bien. Pues Sevilla va bien, muy bien, porque el debate es si metemos a la Milagrosa, que lleva un can en el paso de misterio (guau), por delante de la Borriquita, que lleva borriquita y pollino. Y todo esto ocurre cuando los cuarenta grados aprietan más que un cinturón de esparto de dos tallas menos.

-Póngale un pañuelo para disimular las correas estiradas.

A las tardes libres y el agosto por delante añadan la ola de calor como factor desencadenante de la ingeniería febril de horarios e itinerarios. Sainz de la Maza va a tener que sacar la manguera de agua fresquita y regar los plenos y la asamblea que se le avecinan esta semana con más peligro que monseñor Lanzafame colocando belenes napolitanos.

Claro que sí. Metamos más cofradías. Metamos varias incluso en la Madrugada. Que no quede espacio para ni una carrerita. ¡Todo colmatado! ¡A este paso perdemos las tradicionales avalanchas!

-Puñetero pay-pay, qué poco fresquito da.

-Guau.

Dos cofrades y taurinos. Mediodía. Cerveza larga, casi vaticana: mitad blanca, mitad rubia. Uno destaca que Morante es del Baratillo, el otro que Pepe Luis Vázquez es de San Bernardo. Los dos coinciden en la buena labor que ha hecho José Antonio impulsando el retorno de Pepe Luis a los ruedos, gracias a lo cual ha vivido el triunfo de la tarde del Corpus de Granada. "Anda que si a Pepe Luis le llega a ir mal, le echan la culpa a Morante. Pero como le ha ido de dulce, a Pepe Luis ahora no lo felicitan todos esos que le decían que a Morante sólo le interesaba Pepe Luis para que le abriera cartel... Ésta es la ciudad de la envidia, de la envidia cochina. ¿Tú sabes qué celebérrimo torero fue uno de los que telefoneaba a Pepe Luis para meterle cizaña contra su mentor? Ese, ese, el mismo. Y su mujer también... Menuda es".

Teatro de la Maestranza. Lunes por la tarde. Se anuncia concierto de Rapahel para clientes de una entidad bancaria. Como Raphael no puede asistir, lo hace Luz Casal, quien saluda al público: "No vengo a sustituir a Rapahel porque Rapahel es insustituible". Acto seguido, la cantante habla de Sevilla y se refiere al lugar donde se inspiró para titular su último album: "Paseando por la ciudad entré en el Salvador, vi una imagen de Martínez Montañés y no lo dudé, mi disco se llamaría La Pasión".

Como Paco Lobatón en sus buenos tiempos, hay quien se pregunta dónde está el segundo obispo auxiliar. Se le sigue esperando. Recuérdese que su petición está confirmada oficialmente. Pero nada se sabe aún. ¿Llegará con ocasión de los cambios que se avecinan?