Deniegan la libertad provisional al presunto asesino de su ex mujer en Palmete

Los titulares del juzgado de violencia sobre la mujer 3 de Sevilla han denegado la solicitud de levantamiento de la orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para F.R.T., el hombre de 53 años presunto autor de la muerte con arma blanca a su ex mujer en la barriada sevillana de Palmete.

Los tres jueces, según el auto, han decidido que el presunto asesino siga en prisión, por unos hechos cometidos el pasado 27 de junio, por los que está imputado de presuntos delitos de homicidio consumado, tentativa de homicidio, en la persona de la prima de su ex mujer, y robo con intimidación.

El detenido tenía cuatro denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar, así como numerosos antecedentes penales, entre otros por delitos contra la salud pública, resistencia y obediencia, además de haber quebrantado el pasado 1 de mayo la orden de alejamiento que tenía con respecto a su ex pareja.

La de quebrantamiento de condena del pasado mayo fue el último delito por el que fue denunciado, aunque antes había sido detenido también por conducir bajo los efectos del alcohol.

El recurso entendía que "no existe riesgo de fuga al haberse entregado voluntariamente, ni de destrucción de pruebas al haber reconocido casi todos los hechos él mismo", para añadir que "no existe, a nuestro juicio, riesgo de atentar nuevamente contra la víctima que se encuentra herida al no ser ella el objetivo del ataque, ofreciéndose además a pasar por otro tipo de medidas como una orden de alejamiento o bien libertad vigilada con sistemas de localización".

En el auto, los magistrados consideran que la pena preventiva de prisión es "el único medio efectivo para garantizar la presencia del imputado en el proceso, y, sobre todo, el aseguramiento de los bienes de las víctimas, sus familiares y terceros, que no pueden estar a salvo de la acción de alguien con un comportamiento tan violento como incontrolado, y que reconoce haber dado muerte violentamente a su ex mujer".

Un auto contra el que no cabe recurso ordinario presentado por el letrado que le asiste, José María Carnero, que actuaba de oficio cuando pasó a disposición judicial, y que ha explicado a Efe que su cliente está ahora "en proceso de reflexión sobre lo hecho, y se encuentra más tranquilo tras este periodo en prisión".