Denuncian que haya policías de más de 60 años en el plan de seguridad de la Semana Santa

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este miércoles que se incluya a policías mayores de 60 años en el dispositivo de seguridad establecido en Sevilla para la Semana Santa.

Esta organización solicitó un aumento de la partida para los servicios extraordinarios y que el refuerzo se hiciera con policías voluntarios, pero "lejos de aumentar este presupuesto se han aumentado los servicios obligatorios donde se incluyen a policías mayores de 60 años, destinados en servicios de gestión o apoyo a la función policial acorde con sus condiciones psicofísicas", ha indicado en un comunicado.

Esta decisión "evidencia el escaso respeto a los riesgos laborales a la hora de designar servicios con una pésima gestión de los recursos que permitan alcanzar cotas de seguridad y salud en los policías durante su trabajo", ha censurado. Además, el SUP cuestiona la efectividad de un policía de 62 años para reaccionar ante alguna incidencia durante el recorrido de una cofradía.

Tras precisar el sindicato policial que no es su intención organizar este servicio que corresponde a la Jefatura Superior de Policía y a la Comisaría Provincial, dice no entender que seis policías suspendidos de empleo y sueldo durante casi tres años por la dirección general de la Policía no hayan entrado a formar parte del dispositivo de Semana Santa.

El SUP anuncia una reclamación por responsabilidad patrimonial ante el Ministro del Interior por "mantener a estos policías, sine die, en esta demoledora y precaria situación de suspensión provisional al depender exclusivamente de la DGP su imposición y mantenimiento, así como por su indisposición para poner los medios y recursos ante la Administración de Justicia que permitan visualizar las imágenes para que se aclaren todas las dudas".