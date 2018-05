El Derecho de 'Juego de Tronos'

"Juego de Tronos está rodeado de una invisible atmósfera jurídica. Hay mucho Derecho y una gran cantidad de problemas relacionados con la Justicia y la vulnerabilidad". José Francisco Alenza García, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Pública de Navarra, donde es profesor titular de Derecho Administrativo, ofreció ayer en el Antiquarium una interesante conferencia titulada Juego de Tronos, Derecho y vulnerabilidad, en la que repasó todas las cuestiones jurídicas que aparecen tanto en los libros como en la popular serie de televisión, que durante estos días está rodando escenas de su última temporada en Itálica. La cita fue organizada por el proyecto de investigación Derecho Ambiental, Recursos Naturales y Vulnerabilidad, que dirigen los profesores Antonio Alfonso Pérez de Andrés y Jesús Jordano Fraga, y se enmarca dentro de los actos organizados por el V centenario de la facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

El profesor Alenza, "uno de los diez mejores juristas de España", como lo presentó Jordano Fraga, se refirió a dos de los grandes temas presentes en la mayoría de las obras de literatura: el amor y la justicia. "Juego de Tronos comienza con un problema de justicia", recordó, e hizo hincapié en que la justicia y la seguridad jurídica son los fundamentos de cualquier Estado. El profesor explicó, además, cómo la obra de ficción aborda estos aspectos en sus diferentes temporadas: "La serie trata una nutrida concurrencia de disciplinas jurídicas. Se presenta un derecho fraccionado, muy similar al medieval, diferenciado según los territorios, un derecho desigual y discriminatorio, que aborda problemáticas como las de los hijos ilegítimos o la discriminación de la mujer".

"¿Quién debe ocupar el trono de hierro?", preguntó Alenza a los asistentes planteando una primera cuestión jurídica. "La legitimidad de los herederos del rey Robert está en entredicho puesto que sus tres hijos son ilegítimos. La sucesión le correspondería, por tanto, a su hermano Stannis Baratheon". El decano de la Universidad de Navarra repasó las diferentes disciplinas del Derecho que aparecen en la serie. El Derecho Civil, con los problemas de patria potestad o sucesiones; el Mercantil, con los préstamos del Banco del Hierro; el Laboral, con la relación entre el caballero y el escudero o la organización gremial; el Constitucional, como la propia organización del reino; el Penal, que se muestra constantemente; o el Tributario, con los impuestos a las mercancías.

La vulnerabilidad, señaló, está presente de manera constante. "Todo es vulnerable en Juego de Tronos, el medio ambiente, los reinos, el pueblo, los propios reyes... ¿Cuál es la responsabilidad de la Administración? Es una de las grandes preguntas de Juego de Tronos".

La justicia en la serie sirve, añadió Alenza, como legitimador del poder o como instrumento de dominación. "Ser inocente no basta, como le sucedió a Tyrion Lannister". Por último, el profesor se hizo una serie de preguntas para cerrar su argumentación. "¿Es Poniente un lugar para hombre justos?: No. Tampoco es un sitio para la jurisprudencia. No hay abogados".