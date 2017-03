Desazón entre los hosteleros

La tercera acepción de desazón define la palabra como disgusto, pesadumbre e inquietud interior. Con esas sensaciones recibieron los empresarios y los empleados de la hostelería la noticia que conocieron a través de los periódicos sobre la drástica reducción de mesas y sillas en la Plaza de la Campana, la Avenida de la Constitución y la calle San Fernando que sufrirán después de Semana Santa tras resolver la Gerencia de Urbanismo las alegaciones de los afectados.

La estampa a mediodía de la céntrica y confluida plaza era similar a la de las últimas semanas. En los números impares coinciden los apelotonados veladores de la confitería La Campana, McDonald's y Burger King con los turistas que buscan una calle en sus móviles y los sevillanos que hacen cola en la parada del 27 para montarse en el autobús que los lleve a Sevilla Este. "Siento mucha impotencia. Aún no me hago la idea. Llevo 30 años trabajando en este negocio y no concibo que el turista no tenga una silla para sentarse". Habla Juan Espinosa, un empleado de la confitería que augura despidos al perderse las once mesas y 44 sillas. A esa hora del día el velador se encuentra repleto, todo lo contrario que las seis mesas que podrá conservar en Santa María de Gracia.

En los números impares se vislumbra el futuro cercano. Una acera únicamente alterada por el mobiliario municipal (farolas, papeleras, árboles y un bicicletero). La reordenación llegará a los primeros negocios de Martín Villa. "Hice una inversión de dos mil euros hace casi un año, ¿ahora quién me devuelve el dinero?". El gerente de la hamburguesería TGB (The Good Burger) coincide en que no le quedará más remedio que recortar personal tras la reordenación, y sostiene que no entiende los motivos por los que pierde los veladores, ya que su local se encuentra fuera de la Campana y su colocación en la calle coincide a la misma altura que farolas y árboles, por lo que no afecta al tránsito del peatón.

La Avenida no se quedará sin veladores como la Campana, pero el recorte llegará al 60% de las 105 mesas y 363 sillas existentes. "Me quedo perplejo. Es una sangría. Tengo dos personas más una haciendo cobertura para diez veladores. Imagínate cuántas necesitaré con cinco". El gerente del Café Bar Génova, Miguel Ángel García, espera que "alguien coherente entienda que la medida es un destrozo". Unos números más adelante se encuentra La Ibense, que perderá cuatro de sus diez mesas. "Sevilla es una ciudad que vive en la calle y el turismo lo que busca es disfrutar de la calle, de sus terrazas y su gastronomía, y parece que algunos quieren acabar con este modo de vida", cuenta el responsable del negocio, Isaac Domínguez. La escena se repite en San Fernando, que perderá ocho de cada diez veladores. "No lo entendemos, nos ha cogido por sorpresa", destaca un camarero del bar San Fernando.