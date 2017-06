Destino Madrid: cuando el talento no se fuga al extranjero

Los jóvenes españoles siguen emigrando. Alemania, Francia, Reino Unido e incluso Estados Unidos son algunos de sus países preferidos. Pero muchos sevillanos, conocedores también de la necesidad de hacer las maletas si quieren mejorar sus condiciones laborales y académicas, no cruzan el charco para encontrar trabajo sino Despeñaperros para instalarse en Madrid.

Éste es el caso de David López, de 28 años, que al menos un viernes al mes juega con sus amigos en el polideportivo de su pueblo, Salteras. Y lo hace, según cuenta, después de conducir seis horas seguidas: “Leo por el grupo de whatsapp que van a organizar un partido, salgo del trabajo y me voy directamente al campo”. Este ingeniero informático lleva cinco años trabajando en la sede de Factum IT en Pozuelo de Alarcón y, de momento, no tiene pensado volver. “Poco a poco he ido viendo el proyecto crecer así como ganando responsabilidad. Al principio éramos muy pocos y hoy pertenecemos a la plantilla 160 trabajadores entre España y Méjico”, comenta. En su empresa saben cómo cuidar a los empleados y hace tres años a López, que le gustaría hacer un MBA (máster en Dirección de Empresas), le crearon una bolsa de dinero para financiarle los estudios. “Me pagan el máster con el compromiso de que hasta entonces siga en la empresa”, explica.

Su paisano Daniel Villegas también cambió Salteras por Madrid. Mientras cursaba Comunicación Audiovisual en la Universidad hispalense se dio cuenta de que si quería dedicarse a la posproducción cinematográfica tendría que dejar Sevilla. “Estudié el máster en Madrid y estuve de prácticas en una empresa. Gracias a los contactos que hice, ahora trabajo en USER T38, una productora dedicada al cine y a la publicidad”. Hoy forma parte del equipo encargado de ponerle los efectos especiales a películas y series de televisión, como por ejemplo, la española El Ministerio del Tiempo.

Lo que más le sorprende a Villegas de Madrid respecto a Sevilla es que a menudo las empresas contratan a los becarios tras su período de prácticas. Así sucedió con Paloma Aragón, una apasionada de los videojuegos que comenzó con una beca de marketing en PlayStation y dos años después es responsable de un programa de la multinacional que impulsa a jóvenes talentos que se quieran dedicar a esta industria. “Me vine aquí para cumplir mi sueño y así lo he hecho”, asegura.

Al igual que Aragón, Laura Quesada también sabía que si quería seguir su vocación y dedicarse a la asesoría fiscal en empresas, tenía que hacer las maletas. A sus 25 años, esta sevillana lleva uno en Madrid y ya sabe lo que es trabajar en tres multinacionales. Tras hacer prácticas en Repsol durante seis meses, consiguió un contrato indefinido en Indra. Estaba a gusto en la consultora, cuando un nuevo trabajo le llamó a la puerta: “Un socio de EY contactó conmigo a través de LinkedIn, y aunque al principio dudé muchísimo, finalmente acepté porque el puesto se asemejaba a lo que yo quería dedicarme”. Actualmente es empleada de una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo y “es como realizar diez másteres cada día”. La exigencia, según cuenta, es muy alta, pero los días se le van volando.

Así de rápido se le ha pasado el tiempo a Alejandra Cornejo, que, como Quesada, también va a formar parte de una consultora multinacional. Recién salida de la Universidad, llegó a la capital en enero para cursar un posgrado y acaba de conseguir unas prácticas en Everis para realizar lo que más le gusta: animación de gráficos y composición de imagen. Cornejo, de 22 años, se muestra tan ilusionada con su nueva andadura que apenas se acuerda de Sevilla: “Echo de menos a mi familia y a mis amigos, pero Madrid ofrece muchas más oportunidades laborales y culturales que mi ciudad”.

A la pregunta de si se plantean volver a Sevilla todos coinciden en la respuesta: de momento se quedan en Madrid. Aunque cansados de trayectos de metro interminables, a estos veinteañeros egresados de la US, la capital española de momento les está resultando un hervidero de oportunidades. El talento sevillano se sigue fugando –estos cinco ejemplos lo constatan– aunque no necesariamente fuera del país.