Desvalijan en plena calle al ex hermano mayor de la Candelaria

El ex hermano mayor de la Candelaria Ramón Castro Núñez sufrió un violento robo el pasado domingo por la noche. Ocurrió poco antes de la medianoche en la calle Conde de Ibarra, muy cerca de la iglesia de San Nicolás y también del domicilio de este conocido cofrade. Ramón Castro regresaba a su casa cuando fue abordado por tres individuos, que le taparon los ojos y lo tiraron al suelo. Allí le quitaron el teléfono móvil y el dinero que llevaba, dejándolo después tendido en el suelo. Castro no sufrió ninguna lesión, aunque precisó de la ayuda de unos viandantes para poder levantarse, ya que está saliendo de una enfermedad.

Los jóvenes que le ayudaron a levantarse le explicaron que sus asaltantes eran tres personas, además de aportar una descripción. Según indicó ayer a este periódico la víctima del robo, podrían tratarse de tres ciudadanos rumanos que han cometido varios robos similares en las últimas semanas en el centro de Sevilla. Castro, de 68 años, fue hermano mayor de la Candelaria entre 1994 y 1998 y es una persona muy conocida en el mundo cofrade de la ciudad.

"No pude identificar a los agresores porque me taparon los ojos, pero los jóvenes que me ayudaron a levantarme me dieron los datos de lo que habían visto", apuntó ayer Ramón Castro, que ya ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional. "Llevaba meses sin salir por una arritmia y había estado en la función principal de la hermandad", añadió Castro. "Se llevaron el dinero y el móvil. La cartera con la documentación no la tocaron. Fue algo bastante desagrable, porque yo estoy con las fuerzas muy justas, pero afortunadamente lo puedo contar. Gracias a Dios, y al Señor de la Salud, que protege al barrio".

Los robos con violencia e intimidación como el sufrido por este veterano cofrade el pasado domingo son la modalidad delictiva que más creció en Sevilla capital el año pasado. Según las estadísticas hecha públicas la semana pasada por el Ministerio del Interior, este tipo de robos subió un 11,8% en 2016 en relación con el año anterior.