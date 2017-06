Desvalijan una óptica en el Cerro por cuarta vez en apenas dos años

Laura Cuesta, la dueña de la farmacia que hay justo frente a la óptica, sufrió el año pasado una oleada de robos similar. Su botica fue asaltada cinco veces en apenas un mes. Siempre entraron con el mismo método: rompiendo el cristal de máxima seguridad con un imbornal. Ella no duda de que es la misma persona, un residente que la Policía identificó gracias a las grabaciones de las cámaras de la farmacia y que regresó al barrio hace poco más un año tras salir de la cárcel: "Se está cargando todo el Cerro. La sensación de intranquilidad es insoportable. Todos los días nos acostamos pensando en lo que nos podemos encontrar".

En los robos anteriores, los ladrones rompieron los cristales, que son de máxima seguridad, con los imbornales de las alcantarilla. Esta vez, optaron por el alunizaje. El bolardo de hierro que protegía el cristal no fue obstáculo: "Según los vecinos era un coche negro que entró a toda velocidad marcha atrás y luego salió en dirección prohibida por José María de Pereda. Un vecino cogió la matrícula y la Policía ha comprobado que es robado".

Los comerciantes del barrio se reúnen el lunes

El próximo lunes habrá una reunión de los comerciantes de la zona para buscar la revitalización de la asociación que los engloba y buscar soluciones ante los robos que sufren. La propietaria de la óptica lamenta la falta de policías de proximidad y asegura que una persona con 17 condenas por hurtos no puede estar en la calle. "No hay castigos". En la misma línea se expresa la farmacéutica, que asegura que la Policía tiene identificado al autor de los robos desde el primer día: "Está grabado". Durante el mes que tardaron en ponerle una persiana de metal para proteger el establecimiento le robaron cinco veces. Incluso tuvo que poner a un guardia de seguridad para evitar más atracos: "La Policía vino cuatro veces a pedirle la placa para ver si estaba en regla, pero no vino cuando le alertamos de un robo inmediato".