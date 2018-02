Detenido por agredir sexualmente a una niña discapacitada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un hombre de 48 años de edad que abusó sexualmente y en repetidas ocasiones, de una niña de 13 años de dad y con una grado de minusvalía de un 65%. Aprovechaba que la víctima era amiga de su hijo y que por las tardes se reunían a jugar en su domicilio, donde la obligaba a mantener relaciones sexuales. El ahora detenido había sido condenado por un delito de violencia de género y le constaba en vigor una condena por la que no podía aproximarse a su ex mujer a menos de 300 metros, sin embargo nunca llegó a cumplirla residiendo en la vivienda con su ex mujer y sus hijos. Los agentes en el momento de la detención encontraron al autor de los hechos escondido dentro del armario de la vivienda, quebrantando así una medida de alejamiento que tenía sobre su ex mujer.

Las investigaciones se iniciaron, cuando los agentes tuvieron conocimiento de los hechos por medio del Juzgado y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, quienes manifestaron a la Policía el posible incumplimiento de condena del ahora detenido, al burlar la orden de alejamiento sobre su ex mujer y seguir viviendo en el domicilio con ella y el resto de familiares.

La policía nacional se hizo cargo de la investigación comprobando el incumplimiento de la condena, entrevistándose con todos los miembros familiares. Tras tomar declaración a uno de los hijos menor de edad y con un minusvalía psíquica éste manifestó a los agentes que su padre vivía con ellos y que al mismo tiempo mostraba un comportamiento inadecuado con una amiga suya que iba a su casa algunos días para jugar juntos.

Ante estas manifestaciones, la policía realizó todas las gestiones oportunas a fin de comprobar la veracidad de las mismas, así como a identificar a la posible víctima, resultando ser, efectivamente, una amiga de su hijo, menor de edad también y con una minusvalía psíquica del 65%.

Cuando la menor acudía al domicilio para pasar la tarde con su amigo, el padre de éste aprovechaba la situación para agredirla sexualmente en presencia de su hijo también menor.

Se escondía en el interior de un armario

El siguiente paso por parte de los investigadores se llevó a cabo con la organización de varios dispositivos, a distintas horas y días con la finalidad de localizar y detener al autor de los hechos, culminando el operativo el pasado día 6 de febrero cuando fue localizado escondido en el interior del armario de su dormitorio donde se procedió a su detención.

Las investigaciones posteriores dieron como resultado que también el detenido había intentado abusar sexualmente de otra amiga de su hijo, también menor de edad, sin conseguirlo ya que la víctima se negó y huyó del domicilio.

Los agentes también localizaron a otra niña, de 14 años y amiga de la familia, con la que había intentado tener el mismo tipo de contacto sexual, pero ante la insistente negativa de ella, se frustraron sus propósitos, no llegando la menor a denunciar los hechos por miedo a que le pasara algo malo.

Al detenido que se le imputa los delitos de quebrantamiento de condena y agresión sexual, ya pasó a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó su inmediato ingreso en prisión, en el marco de una investigación llevada a cabo por el Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla.