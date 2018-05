Detenido por conducir sin carné un vehículo supuestamente robado en Carmona

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un varón de unos 50 años de edad como presunto autor del robo de un vehículo en la localidad de Carmona, así como de conducirlo en la capital sin tener carné.

Los hechos sucedieron cuando los agentes dieron el alto a un conductor para su identificación en una de la zona sur de la capital y que éste, que se encontraba "bastante nervioso", reconoció carecer de permiso de conducir así como que el turismo se lo había prestado un amigo, según ha informado Emergencias Sevilla.

Pese a que el vehículo no figuraba como robado, los agentes, a través de la Policía Local de Carmona, contactaron con el propietario del mismo, quien confirmó que el vehículo le había sido sustraído y que no encontraba las llaves, pero debido a su avanzada edad aún no había acudido a denunciar el robo.

Así, el conductor, que contaba con tres detenciones anteriores, fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y de robo, quedando a disposición judicial en dependencias policiales.