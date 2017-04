Detenido un preso fugado desde hace un año y buscado por la Justicia

Agentes de la Guardia Civil de Mairena de Aljarafe han detenido en un piso de la capital sevillana a un individuo, R.G.I., fugado de un establecimiento penitenciario y con 14 requisitorias judiciales por diferentes delitosa dictadas por Autoridades Judiciales de todo el territorio nacional. Se encontraba en paradero desconocido desde hace un año. La Guardia Civil explicó que tuvieron conocimiento de la posible localización del citado individuo, al que le constan numerosas requisitorias judiciales en vigor, en un barrio céntrico sevillano.

Tras diversas gestiones, los agentes consiguieron identificar al hombre buscado por la Justicia. Estaba oculto en un piso de alquiler y "tomaba toda clase de precauciones, para no ser detectado e identificado por las Fuerzas de Seguridad".

El modus operandi del detenido era "no permanecer demasiado tiempo en un determinado lugar, con el objeto de no llamar la atención y no ser localizado ni detenido por las Fuerzas de Seguridad".

Por todo ello, la Guardia Civil detuvo a R.G.I. por constarle al mismo 14 requisitorias, dimanantes de diversos Juzgados de la geografía nacional, y fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial decretando ésta su ingreso en prisión.