Detenido por violencia machista uno de los asaltantes del Ayuntamiento

La Policía Local de Sevilla detuvo la noche del miércoles a uno de los asaltantes del Ayuntamiento por maltratar a su pareja, una chica de 20 años que está embarazada de cinco meses. La detención ocurrió en la calle San Juan de Ribera, cerca del Hotel Macarena. Una patrulla de la Policía Local vio a un grupo de jóvenes y a otra persona que se les acercó y forcejeaba con ellos. Los policías se interesaron por lo que ocurría. Los jóvenes contaron a los agentes que llevaban una semana viviendo en la Corrala Dignidad y durante todo este tiempo, el chico con el que forcejeaban había estado agrediendo a su pareja. Después de pegarle la tarde del miércoles, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario con un cuadro de ansiedad. Por ello, habían decidido expulsar de la Corrala al presunto maltratador.

Los agentes comprobaron la veracidad de este relato, que fue ratificado por la víctima, si bien ésta se negó en un principio a denunciar. Sin embargo, dado que había bastantes testigos de los hechos, los policías detuvieron al presunto agresor, que la emprendió a golpes contra un vehículo estacionado en la puerta de acceso a la corrala, en la calle Fray Isidoro de Sevilla. El detenido tiene cinco arrestos anteriores por malos tratos, y sobre él pesa una orden de alejamiento de sus padres y de su hermana.

Los jóvenes de esta corrala habían participado antes en el asalto al Ayuntamiento mientras se celebraba el Pleno. Los antisistema tuvieron que ser desalojados por la Policía Local. Este cuerpo ha abierto una investigación en torno a este asalto, mientras que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando el asunto "para tomar medidas legales correspondientes en su caso". La Jefatura de la Policía Local ha felicitado a los agentes que intervinieron por su actuación, que tuvo una gran profesionalidad y "evitó males mayores", según consta en la orden del cuerpo enviada a todos los policías locales.

Distintos representantes políticos aludieron ayer al asalto. El portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, afirmó que la "invasión violenta del perímetro de seguridad" donde se encuentra el Plenario por parte de un grupo de personas fue "un hecho organizado por algún público político", y apuntó la relación de los protagonistas de estos incidentes con Participa Sevilla. "No puedo demostrar quién ha sido, pero cuando veo a concejales saludar a todo el que entra, repartir camisetas y pasquines, no me queda más remedio que pensar en ellos", dijo Pérez.

La portavoz del grupo de Participa Sevilla, Susana Serrano, tardó un día en lamentar los incidentes y negó que el altercado respondiese a una "organización" o a una "confabulación" y lo encuadró en la "frustración e indignación" de estas personas ante los "incumplimientos" del gobierno local socialista.