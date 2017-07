La Diputación Provincial se afianza como una de las más saneadas

En los últimos años, de vacas flacas en los ayuntamientos de Sevilla por la caída de los ingresos, la Diputación de Sevilla ha afianzado su papel de apoyo y auxilio a aquéllos. No sólo con los programas estructurales de la institución, sino con otros que ha ido articulando y que consisten, básicamente, en el préstamo de fondos sin intereses que permiten a los consistorios afrontar problemas de liquidez o acometer inversiones sin depender de bancos. Y ello ha sido posible porque, como no se cansa de repetir el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, efectivamente, el organismo provincial está saneado y genera ahorro.

Lo corroboran los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la deuda viva. A 31 de diciembre de 2016, ésta suponía poco más de 25 millones de euros, cuando el presupuesto de la institución superó los 416 millones. Es, como viene ocurriendo desde hace años, la cifra más baja de las diputaciones andaluzas. La siguiente con menor deuda es la de Málaga, con 44,2 millones de euros, y la deuda de Sevilla supone menos de una quinta parte de la que tiene la diputación andaluza más endeudada: Cádiz, que cerró 2016 debiendo casi 137 millones de euros.

Condicionada también por los límites que ha impuesto el Estado con la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las entidades locales no puedan gastar libremente el dinero que tienen, la deuda de la Diputación ha ido a la baja en los últimos años. Ha caído en un 83% desde 2008, el del estallido de la crisis y cuando acumulaba casi 151. En el último año, la reducción ha sido de más del 32%. En la presentación de los presupuestos para 2017, Villalobos anunció que la cifra quedaría prácticamente a cero este año, salvo que pueda requerir de alguna operación puntual que, en esas condiciones, cualquier banco estaría dispuesto a darle.

Pero, como se ha dicho, esta situación no se debe a que la prioridad del equipo socialista sea no gastar y pagar créditos. El techo de gasto -que, por cierto, es objeto de debate justo ahora a nivel nacional- fija un tope de crecimiento de un presupuesto con respecto al anterior. Es decir, aunque quiere y tiene dinero, la Diputación no puede meterlo libremente en su presupuesto para desarrollar políticas según su criterio y de forma expansiva. Es lo que hace que cada año tenga superávit. La única opción que tiene para no dejar del todo a cero su cuenta con los bancos y el ahorro inmovilizado es prestarlo a los ayuntamientos, pero con la condición de que lo vayan devolviendo, como una operación financiera, que sí le permite el Estado, o destinarlo a esas inversiones sostenibles, que no generen nuevos gastos.

Esta gestión que ha dado lugar a esa situación saneada no está tampoco exenta de críticas. El PP suele reprochar a Villalobos que podría tener un mayor techo de gasto si, en los años previos a la crisis, hubiera ejecutado su propio presupuesto de forma más completa. El Gobierno defiende que sí lo hace. IU, por su parte, ha llegado a pedir la insumisión a esas leyes de estabilidad y reducción del déficit público para que el dinero revierta más en los municipios, en programas de empleo, o haciendo más traspasos a las administraciones locales con menor margen de maniobra.