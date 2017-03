Doctores sevillanos, entre los mejores del Congreso Americano de Cardiología

Un equipo de especialistas del Hospital Virgen del Rocío liderados por el cardiólogo Gonzalo Barón Esquivias y la cirujana cardiovascular Encarnación Gutiérrez, se ha colocado entre 30 los mejores del año en el Congreso Americano de Cardiología, un prestigioso foro celebrado en Washington. Este equipo sevillano es el único del ámbito español que ha sido seleccionado en el Late Breaking Clinical Trial del Congreso Americano de Cardiología, por un trabajo clínico que permite avanzar en el abordaje de los síncopes, un problema que afecta de manera severa a los afectados.

El trabajo multicéntrico, en el que han participado once hospitales españoles y un centro canadiense, demuestra que la colocación del marcapasos CLS resulta vital para los pacientes que han sufrido cinco o más síncopes hasta el punto que permite disminuir un 37% (del 45% al 8%) el riesgo de sufrir un nuevo desvanecimiento. Los resultados del ensayo clínico, en el que han participado 54 pacientes, se publicarán en el Journal of American College of Cardiology, la revista de mayor impacto científico en este ámbito.

Las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío reciben de media cada día unas cinco personas que han sufrido un síncope, un problema que afecta a una de cada dos mujeres; y a un hombre por cada tres. En torno al 30% de los afectados suelen sufrir más de un episodio, lo que merma su calidad de vida, y les conduce de manera reiterada a Urgencias. Ante este trastorno, los enfermos que sufren episodios de manera recurrente sólo disponen de un tratamiento farmacológico que funciona en determinados casos. El trabajo dirigido por el doctor Barón Esquivias abre la puerta a una nueva opción terapéutica para estos enfermos. "En los años 90-94 comenzamos a estudiar la colocación de marcapasos a los pacientes y en el año 2010 iniciamos este estudio, del que hemos recogido resultados espectaculares", explicó ayer el doctor Barón Esquivias. El trabajo fue seleccionado de entre 5.000 estudios a nivel mundial, como uno de los 30 mejores.

Los síncopes son pérdidas del conocimiento bruscas y transitorias provocadas por una caída en la llegada de oxígeno al cerebro, debido a un problema de la frecuencia cardiaca. Estos desvanecimientos fortuitos son detectados en una prueba específica de Cardiología. Los afectados cuentan ahora con una nueva opción cuya eficacia dispone de la evidencia científica gracias a este trabajo.