"Los grandes prematuros la necesitan. Donar leche materna es regalar vida". Carmen Martínez, sevillana y madre lactante de 42 años, realizó este viernes un llamamiento para favorecer la donación del oro líquido, el calostro, y de la leche materna, reconocida científicamente como el mejor alimento/fármaco para recién nacidos prematuros. Durante un emotivo acto en la primera planta del Hospital de Maternidad Virgen del Rocío, Carmen acudió, junto a su bebé y su marido, a la inauguración oficial del primer Banco de Donación de Leche Materna de Andalucía Occidental. "Es de las primeras que ha donado leche", explicaba una enfermera mientras Carmen daba testimonio de las necesidades de niños ingresados en la UCI y en Neonatología: "Mi hijo Martín tuvo prisas por nacer y durante los primeros días recibió leche materna de otra mamá, hasta que a mí me subió la leche".

En estos momentos, gracias a la puesta en funcionamiento de este Banco de Leche, catorce niños ingresados son alimentados con leche materna donada en el Hospital Virgen del Rocío. La meta del Servicio Andaluz de Salud, según explicó este viernes la delegada territorial de Salud María Ángeles Fernández, es ampliar este Banco de Leche Materna al resto de hospitales de Sevilla y la provincia. "La leche materna es reconocida como el mejor alimento/medicamento para el recién nacido y al calostro se le llama el oro líquido”, explica Pepa Aguayo, jefa de servicio de Neonatología en el Virgen del Rocío, quien incide en que “la leche materna reduce la incidencia de enterocolitis necrotizante (una enfermedad que puede afectar gravemente a prematuros); disminuye la mortalidad; las infecciones nocosomiales; y los problemas de la retina; además de aumentar la supervivencia, y mejorar el desarrollo psicomotor y neurológico".

Los niños que se pueden beneficiar de las donaciones de leche materna son aquéllos que permanecen ingresados en al UCI, prematuros y pacientes con cardiopatías congénitas en el periodo más crítico de su evolución, cuyas madres no pueden amamantarlos por diversas razones. "La primera opción siempre es la leche de su propia madre, y en caso de que ella no pueda o no sea suficiente, se les ofrece la leche del banco", explica Elena Díaz, enfermera responsable del Banco de Leche Materna.

Desde que comenzó a funcionar, el pasado mes de julio, los responsables del Banco de Leche Materna han entrevistado a 52 mujeres y 48 de ellas han colaborado con la donación. Esta leche materna ha beneficiado a casi 80 niños que han requerido ingresos. Entre ellos se encuentra Francisco, un pequeño que nació el 30 de agosto con un peso de 670 gramos, hijo de José Manuel y María José. "Mi hijo recibe leche donada y si no fuera por las donantes...", explica su padre.

El Banco de Leche Materna ha visto la luz tras varios años de reivindicación por parte de las madres que deseaban donar leche para ayudar a niños ingresados.

"Es muy gratificante. Mi hijo apenas consumía unos 20 mililitros de leche y decidí donar para beneficiar a otros niños". Cristina Carrasco, explicó cómo comenzó a donar leche materna al Banco del Virgen del Rocío. Su hijo nació el 11 de diciembre de 2015. "Fue un embarazo gemelar, perdí a su hermana, y mi hijo nació con retraso de crecimiento uterino. Tuvo que someterse a una operación y permaneció ingresado hasta el 28 de abril". Durante los meses de ingreso Cristina comprobó las necesidades de leche materna de otros pequeños ingresados y no dudó en sumarse al Banco de Leche Materna, que comenzó a funcionar hace cinco meses.

El proceso para donar leche materna

"Pueden ser donantes de leche materna todas las madres con buena salud que deseen hacerlo", explicó Pepa Aguayo. El procedimiento comienza con una entrevista que realizan las responsables del Banco de Leche Materna a las madres que quieren ser donantes. "Posteriormente se realizan una serie de análisis para descartar posibles enfermedades infecciosas", añade la responsable del servicio de Neonatología. Tras la serología, la leche donada es sometida a un proceso de tratamiento que se centra en la pasteurización, que permite eliminar posibles gérmenes, sin alterar la capacidad nutritiva. La pasteurización se basa en elevar la temperatura de la leche materna hasta los 63 grados durante 30 minutos. Posteriormente la leche donada se conserva congelada en el Banco de Leche. Las mujeres que deseen donar pueden ponerse en contacto con el Banco de Leche Materna a través del teléfono 955013867 o del correo bancodeleche.hvrocio.sspa@juntadeandalucia.eso bien acudiendo al Hospital de la Mujer Virgen del Rocío.

En Andalucía, el Banco de Leche Materna del Hospital Virgen de las Nieves funciona desde el año 2010, y en el ámbito estatal, con el banco recién abierto en Sevilla son ya 13 los Bancos de Leche Materna que funcionan. El objetivo del SAS es ofrecer este servicio en todos los hospitales de la provincia. "Los siguientes serán el Hospital Macarena, el Valme y el Hospital de Osuna", explicó Manuel Romero, gerente del Hospital Virgen del Rocío.

La leche materna donada es destinada principalmente a grandes prematuros ingresados, bebés que nacen sin cumplir las 32 semanas de gestación o que pesan menos de 1,5 kilos. Otro grupo de pacientes que se beneficia actualmente son los recién nacidos que han precisado de cirugía abdominal así como los pacientes con cardiopatías congénitas graves.