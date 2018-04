Envían a prisión al hombre que atacó a su ex mujer con un cuchillo

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla decretó ayer el ingreso en prisión provisional de Francisco Javier G. L., el hombre que el pasado lunes agredió con un cuchillo a su ex mujer en el barrio de Torreblanca. Al sospechoso, de 39 años, se le atribuyen delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas graves y quebrantamiento de medida cautelar.

La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la abogada Mónica Gallardo Bejarano, solicitaron la prisión provisional del acusado y, en este sentido, la letrada de la víctima subrayó la gravedad de los hechos, máxime cuando la mayoría de las denuncias presentadas eran precisamente por "amenazas de muerte y quebrantamiento" de medidas cautelares, recordando así que desde el día 4 de marzo pesaba sobre el detenido una orden de alejamiento respecto de la víctima, a la que no podía acercarse a menos de 300 metros.

Los hechos que recoge el auto de prisión señalan que Francisco Javier G. L. se presentó sobre las once de la mañana en la vivienda de su ex mujer, a la que abordó cuando se disponía a entrar en el domicilio, empujándola hasta el comedor y a continuación le colocó un cuchillo de entre 20 y 25 centímetros y le dijo "te voy a matar".

La mujer intentó tranquilizarlo, diciéndole que "podían volver", y el agresor le quitó el cuchillo del cuello tratándoselo de clavar en el abdomen, por lo que la mujer agarró el cuchillo por la hoja y sufrió cortes en las manos. A continuación, trató de calmarlo y su ex marido le manifestó que lo besara si lo quería, a lo que la mujer accedió mientras se acercó a la puerta y salió huyendo. Los vecinos pudieron oír cómo la víctima gritaba "socorro, socorro, que me mata" y una testigo que la auxilió relató que vio al ex marido con el cuchillo en las manos y a la joven tendida en el suelo del rellano y dándole patadas al agresor para apartarse.

La juez ha acordado el ingreso en prisión "no sólo por la gravedad de los hechos y el comportamiento del investigado, sino además por la existencia de denuncias previas por quebrantamiento de la medida cautelar acordada hace apenas un mes", en las que la víctima señalaba que su ex marido ha estado en las inmediaciones de su domicilio, del colegio al que asisten su hijos, y que incluso ha llamado a su teléfono móvil.