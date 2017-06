Espadas desea lo mejor a Pérez y espera una oposición "constructiva, desde el respeto"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, le ha deseado "lo mejor" al nuevo portavoz del PP, Beltrán Pérez, con "experiencia de sobra", y espera que se lleve a cabo una oposición "constructiva y desde el respeto a las formas", con el objetivo de poder llegar a "acuerdos por el interés de la ciudad", teniendo en cuenta que quedan dos años de mandato, "muchos proyectos y muchas decisiones importantes" que tomar.

Espadas ha hecho así referencia, a preguntas de los periodistas, tras inaugurar el nuevo mercado de la Puerta de la Carne, en la antigua Estación de Cádiz, al cambio producido en el Grupo Popular, donde Alberto Díaz ha pasado a ocupar la segunda portavocía.

Así, ha puesto en valor que Pérez es uno de los concejales con "más trayectoria" en la corporación y reconoce que no es un puesto fácil, recordando su etapa como portavoz del PSOE, "donde hay que decidir cómo ocupar el espacio político y qué estilo de oposición realizar".

"En lo personal tenemos, sin duda, una buena relación y estoy convencido de que eso ayudará a buscar acuerdos y a resolver problemas de la ciudad", incide. El socialista apuesta por ejercer una relación de gobierno y oposición "desde el respeto mutuo", aunque entiende que se produzca la "reclamación y la crítica política que, por dura que pueda ser, si se hace desde el respeto, siempre es entendible".

Según advierte, quedan dos años de mandato, "mucho tiempo, muchos proyectos de interés para la ciudad y muchas decisiones importantes", por lo que espera que el PP "esté con el gobierno en aquello que se pueda acordar porque el interés de la ciudad lo necesite".

Preguntado por Pérez como contrincante, Espadas ha preferido no entrar en esas valoraciones. "Él sabe perfectamente el reto que tiene por delante y yo no soy nadie para darle lecciones ni para opinar sobre lo que tiene que hacer la oposición respecto al gobierno. Él tiene experiencia de sobra en la gestión municipal y sabe que los problemas no son fáciles de resolver. Hay muchas cosas qué decir, pero es muy importante cómo se dicen y qué alternativas se plantean cuando no se está de acuerdo con el gobierno", recalca.

Por otra parte, ha agradecido a Díaz su trabajo durante estos seis meses como portavoz, un puesto que ocupaba tras la marcha del exalcalde Juan Ignacio Zoido al ministerio de Interior. En su opinión, Díaz ha sido "una persona ecuánime y con espíritu constructivo y, dada su experiencia en el anterior gobierno, sabía el papel de oposición que debía hacer".

Subraya que el balance de su periodo ha sido "positivo y razonable" en la relación entre gobierno y oposición, tras detallar que el jueves recibió su llamada para comunicarle formalmente el cambio en la portavocía y para darle "las gracias". "Y yo se las di a él por una relación de respeto entre el gobierno y el principal partido de la oposición", afirma Espadas.

Además, una vez producido el cambio, Espadas espera que se pueda ultimar un acuerdo definitivo para la modificación del reglamento de Plenos, tras la propuesta realizada antes del Debate del Estado de la Ciudad. "Es una decisión que trasciende a un mandato y es fundamental que los principales partidos con representación nos pongamos manos a la obra para ello. Espero que lleguemos a un acuerdo lo antes posible porque también lo necesita el funcionamiento del Pleno", concluye.