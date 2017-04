Espadas anuncia la retirada de las vallas de Marqués de Contadero "en unos días"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado este viernes que las obras de Marqués de Contadero tendrán un impulso en los próximos días. En una entrevista concedida a Canal Sur Televisión, Espadas ha anunciado actuaciones en el Paseo Juan Carlos I y un acuerdo con la empresa que desarrolla la Oficina de Atención al Turista de Marqués de Contadero, que se ha "alargado seis meses más de lo previsto" por desacuerdos con ésta, aunque las vallas comenzarán a retirarse en "los próximos días", pudiendo ponerse en marcha este año. También, refiriéndose al turismo, el alcalde ha mencionado el Año Murillo y el 25 aniversario de la Exposición Universal de 1992, donde se prevé que acudan los Reyes eméritos.

De otro lado, hace referencia a la Feria de Abril, que prevé que sea "todo un éxito" con su nuevo calendario, teniendo en cuenta que el primer fin de semana se está "al cien por cien de ocupación hotelera". "Si funciona mejor lo mantendremos y si no decidiremos otra cosa. Creo que no nos equivocamos", subraya.

Espadas ha abordado la situación de los veladores en la ciudad, teniendo en cuenta que ante la Semana Santa se intensifican las labores contra los no legalizados. "Se hace todo con cuidado pero siempre hay quien quiere saltarse la norma, pero por ahí no vamos a pasar", insiste, añadiendo que se han marcado para su reordenación, que no tiene que ver con la retirada de elementos ante la Semana Santa, se han marcado "criterios más exigentes porque se habían multiplicado por cuatro los veladores". "No significa quitar los veladores a diestro y siniestro, sino actuar en las zonas masificadas", advierte.

También, apuesta por cumplir la normativa en el sector del taxi para tener "un servicio de calidad", recordando el aumento de controles ante el "conflicto directo" existente. "Se extrema el cumplimiento de las normas y no vamos a permitir situaciones de conflicto donde al final pierden los clientes y la imagen de la ciudad", recalca.

"No hay información que lleve a inquietud sobre una amenaza terrorista"

Durante la entrevista, Espadas ha afirmado que no existe actualmente información que lleve a que exista una "inquietud" sobre una posible amenaza del terrorismo yihadista en la capital de Andalucía, aunque deja claro que la seguridad sigue siendo "una prioridad".

Espadas indica que no existe información sobre una amenaza, pese a lo que se mantiene el nivel cuatro establecido en todo el Estado, lo que exige "una máxima coordinación" entre los distintos cuerpos de seguridad y emergencias. "Somos un ejemplo de ciudad", añade, tras señalar que cada año se han ido incorporando elementos adicionales, especialmente en cuanto a las Fiestas de la Primavera y "la ciudadanía sabe aceptarlo cada año ante las circunstancias".

Preguntado por el desarme de ETA, recuerda que Sevilla "vivió en sus carnes" el terrorismo de esta banda y afirma que su fin era algo "demasiado esperado". "Sólo queremos que concluya de una vez por todas y que pasemos esta pagina pero sin olvidar a las víctimas", recalca.

Los PGE y el acuerdo sobre el Metro

Asimismo, Espadas afirma que se ha marcado conseguir en este mandato un convenio con el Estado y la Junta de Andalucía para el desarrollo de la Línea 3 del Metro, lo que permitiría que en los próximos años haya "consignación presupuestaria".

Considera que Sevilla necesita una apuesta de inversión en infraestructuras "mucho más grande y el Estado ha de ser consciente de que falta financiación". Entre las inversiones que se necesitan menciona las destinadas a la red de Cercanías, tanto entre la Cartuja y Blas Infante, como en Pablo de Olavide. "En Sevilla no ha invertido ni de lejos lo que establece para Madrid, Barcelona o Valencia, pese a que es la cuarta ciudad de España", critica. Respecto a la posición del PSOE en la votación de presupuestos, señala que, "si se bloquea la acción de gobierno, los ciudadanos no lo van a entender" y espera que ocurra como en los ayuntamientos y Rajoy incluya enmiendas de los distintos grupos para llegar a un acuerdo, como recuerda que se hizo en Sevilla.

Sin embargo, señala que "lo que no puede ser es que quiera aprobarlos sin contar sin nadie más". Espera que incluya enmiendas de los grupos, aunque si aún así no se comparte "al menos abstenerse", dejando claro que el PP "al PSOE le está echando poca cuenta porque Rajoy tiene otras cuentas".