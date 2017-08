Espadas condena las pintadas contra el islam en la mezquita del centro

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, manifestó ayer su "absoluto rechazo" a las pintadas con mensajes islamófobos encontradas el pasado sábado en la fachada de la sede de la Fundación Mezquita de Sevilla, en la plaza Ponce de León, después de los atentados terroristas de las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), saldados con 15 víctimas mortales y alrededor de un centenar de heridos entre ambos sucesos.

Espadas lamentó durante una rueda de prensa la presencia de estas pintadas, denunciadas a la Policía Nacional por parte de la comunidad islámica afectada. La fachada de la sede de la fundación amaneció el pasado sábado con pintadas con mensajes como "Asesinos! Lo vais a pagar", así como "Moro que reza, machete a la cabeza! Stop islam!".

El PSOE de Utrera denuncia un tuit islamófobo de un miembro del PP local

"Estas reacciones de odio sólo perjudican a la convivencia", subrayó el alcalde, que aseguró que el Ayuntamiento se ha puesto "a disposición" de la Fundación Mezquita de Sevilla.

Fueron los propios vecinos de la zona los que alertaron en un primer momento a la Policía Local de lo sucedido en Ponce de León. Las pintadas fueron descubiertas por un miembro de la Fundación Mezquita Sevilla, en funcionamiento desde hace unos 12 años, sobre las diez y media de la mañana del sábado, aunque algunos testigos apuntaron a que las pintadas se hicieron entre las seis y las ocho de la mañana. "Pusimos la denuncia porque este hecho constituye un delito de odio", admitió entonces Jalid Nieto, portavoz de la entidad.

Por otro lado, las Juventudes Socialistas del PSOE de Utrera denunciaron el lunes una publicación en Twitter de Diego Javier García, que, según esta organización, pone voz a las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Utrera en diferentes informaciones. En ese tuit, marcado con la etiqueta "Stop Islam", García opinaba que "los mensajes de consternación no sirven de nada si no se toman medidas". "Que sigan poniendo pancartas de Refugees Welcome que así nos va", señalaba la publicación del miembro de NNGG, realizada el día de los ataques terroristas.

El secretario general de NNGG del PP de Sevilla, Pedro González, defendió ayer que Diego Javier García, "no es dirigente local de NNGG", y aseguró que expone que García es sólo "un afiliado" más cuyos comentarios "no representan" a la organización" juvenil.