Espadas cambia el contrato de mantenimiento de las zonas verdes, con más presupuesto y personal

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha señalado que la caída de ramas de árboles en verano "no es atípica", sino que es la "habitual" respecto a años anteriores, y advierte de que se están "pagando las consecuencias de la política de recortes el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP)", con el que las incidencias del arbolado pasaron de 512 y 678 en 2011 y 2012 a 1.172 en 2013, cuando comienza el macrocontrato adjudicado por el entonces gobierno del PP.

Esta tendencia al alza se mantuvo en 2014, con 1.273 incidencias, mientras que en 2015 se registran 1.235, produciéndose una mayor bajada a partir de 2016, cuando se producen 1.099 incidencias en el arbolado, mientras que en 2017, por el momento, se alcanzan las 996, según los datos del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Estos datos han sido puestos de manifiesto en la reunión que Muñoz ha mantenido una reunión este martes en la Casa Consistorial para analizar la situación del arbolado con el director de Parques y Jardines, Adolfo Fernández; el catedrático de Ecología Urbana Enrique Figueroa; representantes de Lipasam, la Policía Local y Cecop; así como de las cuatro empresas adjudicatarias del macrocontrato de zonas verdes, quienes se han comprometido a acelerar las actuaciones en todos aquellos árboles que puedan suponer un riesgo.

En rueda de prensa, Muñoz ha explicado que la gestión derivada de ese macrocontrato de zonas verdes, es "manifiestamente mejorable" e incide en que hay un "antes y un después" cuando entró en vigor ese macrocontrato, ya que "tenía el objetivo de recortar los medios".

Ese cambio se producirá con el nuevo contrato que será adjudicado en septiembre y que se ha visto retrasado ante la necesidad de valorar las ofertas de más de 160 empresas, tanto la parte económica como la relativa a las cláusulas sociales. En estas cláusulas, se priman elementos como el uso de vehículos eléctricos, las alternativas al uso de glisofato, un mayor reciclaje de las naranjas, la mejor gestión de los residuos y la potenciación de la avifauna.

El nuevo contrato aumenta un 20 por ciento el presupuesto anual, que pasa de 12,5 a 15 millones de euros, y duplica el personal, que suma 118 personas, alcanzando los 354 trabajadores respecto a los 235 del contrato del PP. "El modelo raquítico del PP conlleva que sólo haya 12 operarios para cuidar las zonas de Nervión, Distrito Sur, Bellavista-La Palmera y Cerro-Amate. Así no se puede gestionar una zona, pero esto será corregido de manera considerable", sentencia.

Con estos medios, se atenderán 800 hectáreas de zonas --las otras 100 hectáreas existentes son jardines históricos y se atienden con medios propios municipales--, por medio de diez lotes, frente a los seis actuales, especializando la gestión. De ellos, dos están destinados a arbolados, otros dos a jardines de barrio y seis a parques concretos, como son Guadaíra, Miraflores, Tamarguillo, Infanta Elena y Sevilla Este y el corredor del Guadalquivir, que se dividirá en dos áreas de gestión.

Deja claro que el PP, durante su gobierno, sabía del "riesgo y lo inadecuado de los recortes", por lo que critica el "cinismo y la falta de honradez" del portavoz del PP, Beltrán Pérez, al hablar de este asunto, teniendo en cuenta que estaba "a la derecha de Zoido cuando se adjudicó el macrocontrato".

"No hemos permanecido impasibles"

Frente a ello, deja claro que el PSOE, desde su llegada a la Alcaldía, "no ha permanecido impasible", sino que se ha procedido a plantar 2.190 árboles en alcorques vacíos, previendo llegar a 6.000 al final del mandato, "mientras que Zoido no llegó ni a la mitad"; se han saneado 5.000 árboles en colegios que estaban fuera del macrocontrato; se ejecuta un plan de saneamiento del parque de María Luisa, por 750.000 euros; se ha aumentado un diez por ciento el presupuesto de Parques y Jardines y se han comenzando a recepcionar barriadas, como Macarena, para intervenir en el arbolado.

Además, se ha realizado una categorización de los árboles para conocer su estado, donde 2.500 se encuentran en la categoría 4, la que marca el máximo de peligro de estos árboles, de los que se han apeado 900, existiendo el compromiso de las empresas adjudicatarias de acelerar las actuaciones en todos los árboles que puedan suponer un riesgo y realizar una doble inspección en aquellas especies que por su porte o condiciones puedan contar con posibilidades de caída de ramas

"Un problema que pone en riesgo a la población"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha pedido al gobierno del socialista Juan Espadas "que convoque de manera urgente esta misma semana" a la Comisión de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo para que se aborde por parte de todos los grupos municipales la situación del arbolado de la ciudad y "entre todos se ponga manos a la obra con este problema que pone en peligro a toda la población".

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha mostrado su ofrecimiento de ayuda, de apoyo y de colaboración, así como de "asesoramiento" al gobierno municipal en el asunto de la "crisis del arbolado de Sevilla", que como ha afirmado el portavoz "se le ha ido de las manos al alcalde y que es incapaz de reconducir".

Pérez ha declarado que, cuando el PP accedió al Alcaldía, "había habido 6.237 actuaciones en el arbolado", mientras que durante su mandato de 2011 a 2015 "se ejecutaron 191.294 actuaciones". "Es decir, 47.823 actuaciones al año frente a las 6.000 de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), lo que suponen más de cinco veces estas actuaciones, y que de esas 191.294, 180.487 se desarrollaron con el actual contrato que está en vigencia", señala.

Asegura, por tanto, que el problema no es del contrato, sino de la "ausencia de gestión, de la falta de dedicación y de la dejadez del gobierno municipal, que le gusta mucho pasear, hacerse fotos, pero este alcalde no trabaja, no gestiona".

El portavoz del PP ha insistido en que su gobierno hizo la "mayor inversión en tratamiento, gestión y cuidado de la historia de Sevilla, frente a Espadas, "que demuestra que no tiene la responsabilidad suficiente para abordar este problema, ni la capacidad para reconocerlo". "Ningún ciudadano se cree que habiendo pasado dos años la culpa sea del gobierno anterior, por lo que su actitud no es responsable y debería ir abandonado el gobierno municipal", ha incidido Pérez, que recuerda que el macrocontrato del PP tenía entre sus prestaciones "la elaboración constante de la situación del arbolado, un informe que quedó hecho al 80 por ciento cuando el Grupo Popular salió del gobierno".

Por último, Beltrán Pérez ha citado las palabras que Muñoz y ha afirmado que, "según dice, en otoño se elaboró un informe, que sin duda será el que realizó el PP", por lo que el portavoz popular se ha preguntado "por qué no se ha actuado en base a ese informe y por qué se presenta ahora dos años después". Ante ello, ha recalcado que "Muñoz debe explicar hoy si ha tenido guardado el informe en un cajón y lo ha sacado ahora para solventar una crisis o si es un informe nuevo y no estaba hecho, además de detallar en que momento se ha producido la dejadez de funciones".