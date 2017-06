Espadas defiende el desalojo de los ex eventuales de Lipasam porque "estaban insultando y amenazando"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha defendido la actuación policial ante el desalojo de los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), junto a los concejales y miembros de Participa e IU, quienes pretendían llevar a cabo un encierro en el interior del Consistorio, una acción "que no se podía mantener, teniendo en cuenta además que estaban profiriendo insultos y amenazas, con todo tipo de alharacas, dentro del edificio".

A preguntas de los periodistas, tras presentar las obras del nuevo tanque de tormentas de Kansas City, recuerda que hay denuncias tanto por parte de la policía como de los concejales, por lo que entiende que habrá una investigación por parte de un juzgado y "entonces se investigarán todas las declaraciones y los datos". "Nos ajustaremos al resultado de esa investigación y espero que todo el mundo lo respete", recalca.

Espadas ha lamentado que se haya producido esta situación y considera que "no es admisible" que se ocupe un edificio público, ya que estas personas sí tenían autorización para realizar sus reivindicaciones a las puertas del Ayuntamiento, como "llevan muchos meses".

Entiende que se ha vulnerado el estado de derecho, reivindicando con un encierro "lo que uno puede hacer en un lugar correcto y autorizado" y además "profiriendo insultos y amenazas, con todo tipo de alharacas dentro del edificio". "Pues no se puede mantener y, la verdad, me duele que los concejales de Participa y de IU no estén en la situación en la que deberían estar, explicando a estas personas que tenían que haber reivindicado eso fuera", añade.

Sin embargo, tal como señala el alcalde, cuando los agentes intentan sacar a esas personas del Ayuntamiento, "no a los concejales", los citados ediles "en vez de comprender que los agentes tienen que hacer su trabajo y facilitarles la tarea para que no haya incidentes, pues se acaba generando un tumulto general".

"Tenemos que estar a la altura para aliviar una situación de tensión o facilitar que la policía pudiera haber hecho eso de modo más tranquilo. Creo que nadie discutirá que a esas personas había que sacarlas del edificio municipal, porque si discutimos eso creo que estamos confundiéndolo todo", sentencia.

Preguntado por la asamblea que promueve Participa Sevilla el sábado para analizar el acuerdo de investidura y promover "un giro de 180 grados" en su estrategia, el primer edil hispalense ha rehusado realizar una valoración en profundidad al respecto, incidiendo en que se trata de "una cuestión que pertenece a otro partido político".