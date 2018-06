Espadas se suma a las felicitaciones a Sánchez, del que espera más políticas sociales

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se ha sumado este viernes a las felicitaciones que ha recibido el nuevo presente del Gobierno a través de Twitter. El alcalde ha usado la red social para dar su apoyo a Pedro Sánchez y reclamar más políticas sociales.

Felicitación al presidente @sanchezcastejon y todo el apoyo desde los ayuntamientos. Ha llegado la hora de que el crecimiento económico se traduzca en las políticas sociales que necesita nuestra ciudadanía. — Juan Espadas Cejas (@JuanEspadasSVQ) 1 de junio de 2018

Espadas ha expuesto que la moción de censura impulsada por el PSOE contra el ya ex presidente del Gobierno central Mariano Rajoy deriva de que el mismo no había asumido ninguna "responsabilidad política" ante la sentencia que condena al PP como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel, asegurando que las medidas que acometa el nuevo gabinete socialista "definirán la diferencia entre el PP y el PSOE a la hora de gobernar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha defendido la moción de censura promovida por el PSOE en el Congreso de los Diputados para expulsar del poder al popular Mariano Rajoy, y convertir al socialista Pedro Sánchez en nuevo presidente del Gobierno.

En ese sentido, Espadas ha señalado el contenido de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que además de condenar al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y once meses de prisión y al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y cuatro meses, además de 44 millones de euros de multa, condena en paralelo al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo, por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Al ser condenado el PP como "partícipe a título lucrativo" de la mencionada trama corrupta, Espadas ha manifestado que la situación "exigía la asunción de una responsabilidad política en primera persona", con lo que a su juicio, Mariano Rajoy debería "haber tomado la iniciativa y haber presentado su dimisión" como presidente del Gobierno, dado el contenido de la sentencia "respecto al PP".

"Alternativa de Gobierno"

Y como el ya ex presidente del Gobierno no adoptó "ninguna decisión" y la situación no admitía un mero "carpetazo", Espadas ha defendido que correspondía al PSOE, como "primer partido de la oposición" y por ende "alternativa de gobierno", actuar ante la situación suscitada mediante una moción de censura que, finalmente, ha prosperado con la expulsión del PP del poder y la proclamación del socialista Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno.

Ahora, a su juicio, corresponde que el gobierno que forme Pedro Sánchez adopte "medidas para corregir" la situación que atraviesa España. En concreto, Espadas ha opinado que el nuevo gobierno deberá promover "políticas sociales más potentes y atender de una manera más sólida y con decisiones contundentes que el crecimiento económico" derive en "la recuperación de derechos perdidos y la satisfacción de necesidades sociales urgentes que no están siendo lo suficientemente atendidas".

"Esas medidas definirán la diferencia entre el PP y el PSOE a la hora de gobernar", ha asegurado, avisando eso sí que como alcalde de Sevilla, pedirá al nuevo gobierno socialista "lo mismo que al anterior", en alusión a las reclamaciones de las administraciones locales para dejar de estar sujetas a restricciones en materia de contratación de personal o de aplicación de "servicios públicos fundamentales".

"Es necesario que el crecimiento se traduzca en mejoras reales en los servicios públicos y medidas ante las necesidades de la gente", ha manifestado Juan Espadas.