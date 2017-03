Espadas garantiza que acatará la sentencia del Supremo sobre el presupuesto

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula los acuerdos de aprobación del presupuesto de 2016, al no incluir el debate y votación de las enmiendas de Participa Sevilla, aunque ha calificado como "poco serio" que aún no haya sido notificado al Consistorio que el Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite del recurso de casación promovido por el Ayuntamiento contra la sentencia anterior.

En rueda de prensa, Espadas ha subrayado que es "increíble" que el miércoles Participa Sevilla diera a conocer la decisión del TS "y sea de conocimiento público" cuando "el recurrente no ha tenido acceso a ello porque no se le ha notificado la providencia". "No sé en qué modo o de qué manera ha ocurrido", agrega.

Ha advertido de que no va a realizar valoraciones al respecto hasta que ésta no sea notificada y los servicios jurídicos municipales la analicen, tras informar de que el Ayuntamiento ha vuelto a pedir al TS que lo notifique. Sin embargo, ha dejado claro que, comparta o no la sentencia, la acatará.

El presupuesto 2017, unas cuentas con "mucho trabajo"

De otro lado, Espadas ha informado sobre la situación actual de la tramitación del proyecto de presupuestos municipales para 2017, pendientes de que Intervención dé por completado el informe para que pueda ser remitido al Pleno para su aprobación inicial.

El primer edil hispalense señala que estas cuentas "han costado mucho trabajo", aunque incidiendo en que no ha sido por "un problema de gestión, de lentitud del Ayuntamiento o de torpeza, sino de encaje de una multitud de propuestas y de enmiendas de muchos partidos". Pone como ejemplo el trabajo de una modista, donde cada uno "quiere poner la manga o la sisa a su modo, mientras que el gobierno tiene que cuadrarlos con un proyecto coherente que ha de tener el visto bueno de Intervención, si no lo podíamos haber tenido hace un mes".

Una vez aprobado, ha anunciado que "valorará las actitudes y responsabilidad política del PP en todo esto". Así, valorará a cada uno de los grupos, "positivamente quien ha aportado con una línea constructiva y negativamente para quienes sólo han buscado la parálisis del gobierno municipal con una estrategia política y para que no se haga lo que los ciudadanos necesitan", mencionando directamente a los populares.

De este modo, afirma que pedirá a la ciudad que tenga "muy en cuenta la catadura y la responsabilidad política del PP". "Ya daré más datos y con un mayor análisis cuando el presupuesto pase por el Pleno", concluye.