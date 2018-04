Espadas saca pecho por las medidas de seguridad y pide "seriedad" a hosteleros

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha pedido a los hosteleros "voluntad para entender" que las medidas promovidas por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad en la Semana Santa se han realizado primando "el interés general respecto al particular y puntual de cada uno de los establecimientos", por lo que se mantendrá esta línea, aunque se ha mostrado dispuesto a estudiar "horas concretas, lugares o la colocación de veladores aquí o allá".

"Las condiciones y el mensaje no van a cambiar", ha sentenciado Espadas a preguntas de los periodistas, a la par que ha pedido a la directiva de la Asociación de Hosteleros de Sevilla que "cambie el chip y se dedique a colaborar con el Ayuntamiento y no hacer declaraciones carentes de fundamento y sin base razonable", teniendo en cuenta que los empresarios han asegurado que ha descendido su facturación un 20 por ciento este año y culpan a las medidas promovidas por el Consistorio.

Estas nuevas medidas responden a las estampidas y tumultos registrados en la Madrugada del Jueves al Viernes Santo de 2017, lo que produjo más de cien heridos, 17 con ingreso hospitalario, y una decena de arrestos. Ante ello, este año, además del aforamiento de calles, se han promovido medidas como un adelanto de dos horas en el cierre de los establecimientos de 49 calles del casco histórico durante la Madrugada del Jueves al Viernes Santo.

En este marco, Espadas incide en que esa comparación hay que hacerla sobre magnitudes homogéneas, ya que "este año se ha hecho casi un mes antes y las diferencias meteorológicas afectan". "Si llovió el Domingo de Ramos o si hacía más frío en la Madrugada, pues no son decisiones imputables al gobierno. La seriedad y el rigor no viene mal", recalca. Por ello, pide "más credibilidad y rigor" a los hosteleros cuando dan las cifras. "No tengo ni idea de cuanto ganaron el año pasado y para empezar a hablar de si hay un 20 por ciento más o menos, quiero saber en primer lugar sobre qué cifra de negocio se habla", añade.

"El año pasado no vi declaraciones sobre cuanto se generó y supongo que sería un año récord de recaudación porque si este año por reducción en una serie de horas en la Madrugada se ha reducido un 20 por ciento pues no me salen las cuentas", insiste.

El primer edil defiende las medidas tomadas y recuerda que se ha hablado "hasta la extenuación" con el sector, dejando claro que las decisiones "priman el interés general y que no haya conflicto ni problemas en zonas muy concretas en un momento determinado".

"Por eso, las condiciones y el mensaje no van a cambiar, pero estaremos dispuestos a estudiar siempre horas concretas, lugares, veladores aquí o allá, pero pido voluntad de entender que tiene que primar el interés general de quien quiere disfrutar de la Semana Santa de una manera segura y adecuada respecto al interés particular y puntual de cada uno de los establecimientos. Hay que trabajar en grupo", sentencia