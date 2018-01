Juan Espadas se planta. El primer edil socialista se ha cansado de que los populares sigan mareando la perdiz a la hora de llegar a un acuerdo sobre las cuentas de la ciudad. No quiere perder más tiempo. Entiende que el último documento enviado a Beltrán Pérez el pasado miércoles ha sido rechazado. Pocos minutos después de recibir la contestación del PP, su equipo convocó para el próximo martes la comisión de Hacienda. Un paso al frente. En esa reunión se negociará las enmiendas presentadas por todos los grupos políticos. Las cartas estarán boca arriba.

Desde el gobierno se entiende que la pelota sigue estando en el tejado de los populares. El hipotético acuerdo sólo sería posible si cambian la postura que mantienen enrocada en torno a su presupuesto alternativo. No caben más negociaciones. Empezar las cuentas desde cero no es viable. Tampoco se entiende el cabreo con Ciudadanos tras las declaraciones de Javier Millán.

Los populares no están satisfechos con el documento de acuerdo para su aceptación o modificación que fue enviado por los socialistas sobre los presupuestos. Interpretan que su texto alternativo a las cuentas municipales "no puede ser desvertebrado porque su propia esencia no lo permite" y detallan que nunca se acordó que fueran a ser presentadas enmiendas determinadas para recoger cada una de las propuestas. El PP entiende que el texto no recoge el contenido de sus propuestas y que las consignaciones propuestas por el gobierno no llegan ni al 50% de las peticiones. Pone de ejemplo la Patrica. "Para renunciar a la consignación de la actualización se requiere un acto expreso de reclamación por parte del alcalde y del equipo de gobierno ante la Junta de Andalucía". Además, aparece reflejado que Espadas propone 1,1 millones para el plan de consolidación y crecimiento demográfico mientras que Beltrán Pérez estima necesarios 3,3. Sobre los colegios y la climatización entienden que la cifra propuesta es escasa. "También han sido obviadas las propuestas de este grupo respecto a las inversiones en patrimonio histórico artístico municipal. Proponíamos un plan integral de actuaciones de diez millones de euros, y el gobierno responde que propone el uso de tan sólo 4 millones".

La respuesta de los populares termina tendiendo la mano. "Pese a que estamos ante un procedimiento absolutamente caótico, le traslado de nuevo la predisposición de este grupo a retomar las negociaciones siempre que se eviten las injerencias de otros grupos políticos". El partido trabaja en un nueva contraoferta que será remitida a principios de la semana que viene. Rafael Belmonte señaló que "la oferta presupuestaria que nos ha enviado el PSOE no recoge para nada el modelo de ciudad que Sevilla necesita y que pide el PP. Por ello presentaremos una contraoferta, una nueva propuesta solvente, razonada y concisa sobre las verdaderas prioridades que intentamos que él asuma como alcalde".

Desde Ciudadanos apuntaron que quieren ser "medianamente optimistas", por lo que esperan que el PP "lo piense a última hora y den un paso por la ciudad porque Sevilla merece un Presupuesto".