Espadas se queda sin socios de investidura

Juan Espadas se queda sin los dos socios de investidura que le auparon al sillón de la Alcaldía hace ahora dos años. Izquierda Unida ha dado por terminado ese acuerdo argumentando constantes incumplimientos de lo pactado y esgrimiendo que la gota que ha colmado el vaso ha sido el desalojo que la Policía Local realizó la semana pasada de miembros de esta formación y ex eventuales de Lipasam que protestaban en el interior de la Casa Consistorial. Ahora proponen una cuestión de confianza al alcalde y se muestran abiertos a estudiar otras opciones de gobierno para que se cumpla el marco político aprobado en junio de 2015, siempre desde unas posiciones nítidamente de izquierdas. El otro socio de investidura del gobierno socialista, Participa Sevilla, entiende que ese acuerdo lo ha roto el propio equipo socialista.

" Entendemos que este gobierno está deslegitimado en estos momentos y que se encuentra en una situación de profunda debilidad política". En el documento resumen de la comisión ejecutiva se razona que "el gobierno de Espadas no ha sido capaz en este tiempo de darle un carácter social ni de izquierdas a sus políticas. Por el contrario, se ha caracterizado por el continuismo en la mayoría de las áreas, por la poca valentía en los avances logrados y por plegarse a los intereses de las fuerzas inmovilistas de la ciudad. Hasta la fecha, ni planes de empleo, ni cláusulas sociales, ni parque social de vivienda, ni democracia participativa, ni nada de nada (...). Nuestro acuerdo no fue ni de legislatura, ni de gobierno, sino de investidura y ha sido dinamitado por el PSOE. De modo que el alcalde tendrá que atenerse a las consecuencias si sigue por ese camino".

Estamos abiertos a estudiar otras opciones de gobernabilidad para que se cumpla el marco político aprobado en 2015, siempre desde unas posiciones nítidamente de izquierdas"

Desde Participa Sevilla entienden que ese pacto de investidura lo ha roto el propio Espadas. Susana Serrano recordó que la última asamblea realizada para evaluar los dos años del gobierno socialista se apostó por un cambio de rumbo. "Ahora deberemos abrir un proceso de participación para crear esa nueva hoja de ruta que estará marcada por una necesaria y profunda reflexión en lo que debe ser nuestra labor". A su juicio de la portavoz municipal "se ha llegado ya a una situación límite con el PSOE, porque ni cumple lo que se aprueba en los plenos, ni lo que firma. ¿Qué valor tiene la palabra de Espadas?", se preguntó antes de recordar que en todo este proceso no se cierra a contemplar ninguna posibilidad para cambiar el Ayuntamiento.

"Izquierda Unida y Participa Sevilla pueden querer ir más allá, pero no decir que están existiendo incumplimientos", indicó Juan Espadas durante el encuentro celebrado con la prensa para hacer balance del ecuador de su mandato. Ante el cambio de estrategia de la izquierda radical, que "ya mira a mayo de 2019 con aspiraciones de ser gobierno", advirtió de que se va a "empeñar a fondo" en que "los ciudadanos conozcan cada uno de estos partidos a sacar adelante proyectos e iniciativas beneficiosos para Sevilla, ya que la estrategia política y las diferencias por un incidente en cuestión no pueden bloquear sin argumentos la gestión del gobierno". Oscuro panorama se le avecina al alcalde para la segunda parte al frente de la Alcaldía. "Alguien que gobierna con sólo once concejales tiene que tener permanentemente la mano tendida a los demás". No le queda otra.