Espadas condena "radicalmente" la quema de vehículos de Cabify y confía en que los culpables sean "castigados"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha condenado "absoluta y radicalmente" la quema de nueve turismos pertenecientes a una empresa dedicada al alquiler de coches con conductor, los conocidos como vehículos de transporte concertado (VTC), durante la madrugada de este martes, y ha dicho confiar en que el autor o autores de este hecho, "con intereses muy claros y concretos", reciban "el castigo que merecen". "Hay que ir a por ellos", ha añadido.

En declaraciones a la cadena SER, Espadas ha explicado que la investigación de la Guardia Civil está abierta y que han pasado "muy pocas horas" del suceso como para tener "datos concluyentes". "Me consta que la investigación está en marcha y lo que hay que hacer es una condena absoluta y radicalmente en contra de este tipo de hechos, que constituyen delitos graves", ha añadido.

En su opinión, debe caer "todo el peso de la ley" en aquellos que quieren "violentar" el trabajo de otras personas "por mucho que se estén produciendo situaciones que estamos viendo de competencia, que entendemos que debe ser una competencia leal y con todo el mundo cumpliendo las normas".

Tras apuntar que el Ayuntamiento lleva meses vigilando que ello sea así por parte de todos los agentes en juego, el alcalde ha indicado que lo ocurrido "no tiene justificación" con los casos que haya podido haber de incumplimiento o de sanciones a quienes no han realizado un ejercicio no legal de las funciones que tienen.

"Aquí no hablamos de eso, sino de una barbaridad que es incendiar coches o poner en peligro la vida de personas", ha advertido Espadas, quien ha dicho esperar que las diligencias policiales culminen y los culpables "reciban el castigo que merecen".

Junto a ello, ha sostenido que este tipo de hechos no le vienen bien a la imagen de Sevilla, "ya sea en un escenario de escaparate mundial como la Feria o en un día cotidiano". A su juicio, se proyecta así una imagen "que no se corresponde con la realidad, al ser Sevilla una ciudad segura y tranquila por la que se puede pasear a todas horas".